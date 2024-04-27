儿童用药，这些误区要避免

编者按

“徒手掰药片”“药片捣成粉”“冲剂减一半”……不少父母在给孩子喂药时，都有过这样的经历。其实，处于生长发育期的儿童，对药物耐受程度与成人大不相同，用法用量亦有差异。提升儿童用药的安全性、可及性、便利性势在必行。

与成人不同，儿童对药物的不良反应较成人更为敏感。如果用药不当，不仅影响患儿健康，甚至可能引发药物中毒等问题。那么，儿童该如何合理用药？家长给儿童的日常用药上又存在哪些误区？

抗微生物药使用要慎重

对于感染性疾病，首先要区分细菌感染还是病毒感染。严重的细菌性感染必须遵医嘱应用抗微生物药物（抗菌药物），否则可能使病情加重，甚至发展成败血症、脑膜炎等疾病。需要注意的是，细菌和病毒混合感染不容易判断，“抗微生物药物+抗病毒药”同时使用必须在有经验的医生指导下治疗，以免增加药物毒性。

减少抗菌药物的使用频率，有助于降低耐药性的发生。需要注意的是，一旦开始使用抗菌药物，一定要保证足量、足疗程，这样才能将细菌彻底杀死，避免耐药细菌的产生。

抗菌药物并不是越高级、越贵就越好用。如果怀疑细菌感染，可配合医生进行相应标本（血、尿、痰、便等）的采集，根据细菌敏感性选用适合的抗菌药物。当然，这个前提是必须有医生处方。家长不能仅凭症状和经验，就给孩子使用之前剩下的抗菌药物。

治疗感冒不随意用药

目前尚无专门针对普通感冒的特异性抗病毒药物，因此不必借助抗病毒药物医治普通感冒。比如有些复方感冒制剂的组分中加入了金刚烷胺，此药仅对甲型流感病毒有抑制效果，但对引起普通感冒的鼻病毒等并无治疗效果。感冒属于自限性疾病，一般无需药物治疗，只有针对“甲型流感”“乙型流感”等流行性感冒时，才需要在医生指导下应用抗病毒药物。

使用复方制剂的抗感冒药也需慎重。目前市场上治疗感冒的药物大多由“解热镇痛药+抗过敏药+清热解毒药”构成，有的还加入了止咳、收缩血管、抗病毒药物。如果同时给患儿服用2种以上的复方感冒制剂，会导致一些成分超剂量，不但不能缩短病程，还会给患儿带来安全隐患。建议对症使用单方制剂治疗，尽量不用复方制剂。

正确选择退热药

对乙酰氨基酚（扑热息痛）是儿童最常用的退热药，一般口服或直肠给药。布洛芬制剂与对乙酰氨基酚一样，副作用少，是儿童退热的一线用药。需要注意的是，二者只可选其一，不可联合使用，目前临床上尚没有联合用药的有效性和安全性数据。

另外，大部分感冒药中都含有退热药成分，如果没有专业指导，不可采用“感冒药+退热药”的方案，以免酿成药源性肝损伤或其他不良后果。

理性看待灌肠用药

很多家长认为，灌肠比静脉输液更安全。栓剂塞入距肛门口约2厘米处，可使50%~75%的药物避开首过效应。

首过效应是指药物口服后通过肠黏膜及肝脏灭活代谢后，进入体循环的药量减少，药效下降的效应。

但据有关文献报道，幼儿灌肠时的肛管插入深度，往往需在3厘米以上。直肠给药的主要目的是免于肝脏首过效应，但如果给药位置过深，也可能存在安全隐患，应慎重选择。

治腹泻不是仅“止泻”

腹泻时是否需要用药，不取决于患儿大便性状和排便次数，而是需要确定腹泻的原因。

如果是细菌感染所致，要用抗菌药物。如果需要吸附类药物（蒙脱石）和微生态制剂（四联活菌等）联用，建议先服用吸附类药物，将肠道彻底“清扫”后，再配合微生态制剂来调节肠道菌群。两者间隔时间至少2小时。

若上述三类药物共用，应先用抗菌药物，再用吸附类药物，最后使用微生态制剂。用药顺序和间隔时间应遵医嘱。

有些药不能用牛奶送服

大部分抗菌药物不宜与牛奶同服，否则抗菌效果会严重“打折”，甚至完全失效。牛奶中的蛋白质容易与乳酸钙、葡萄糖酸钙、葡萄糖酸锌等常用的钙、锌制剂形成凝块，破坏吸收，削弱药效，加重胃肠道负担。牛奶中的磷还容易使铁剂沉淀，不利于铁元素吸收，影响补铁效果。

提醒广大家长，孩子用药一定要听从医师和药师的指导，切不可自作主张，以免引发不良后果。同时，用药时也一定要选择适合儿童服用的药物剂型，不宜选择成人用的药物，不仅药物剂量不好折算，还容易带来不良反应。

（作者：滕海龙，系黑龙江省牡丹江心血管病医院主任药师）