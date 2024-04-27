警惕“回流药”变“假药”“错药”危及生命

“有的药贩子在拆解重组‘回流药’过程中，剂量规格、药品种类往往产生混淆。小孩吃了成人药会有生命危险。需要促进血液循环的患者吃了凝血药能直接丧命，一些精神类麻醉镇痛类特殊药物，甚至被当成毒品转卖给年少追求新奇的孩子们……”4月26日，国家医疗保障局通报了“回流药”的严重后果。近年来，不少药贩子通过“高价回收”诱导参保人参与药品买卖。这种变相回收参保人享受医保报销后所购药品，改头换面再次销售的，就是医保“回流药”。

关于“回流药”的危害，国家医保局通报了一个案例：福建省龙岩市的黄某染上了毒瘾却没有收入，走上了“以贩养吸”的道路。她通过寄送、直接送货、在其租住处直接兜售等方式多次向在校生和社会青年贩卖盐酸曲马多、联邦止咳露和奥婷止咳水等药品牟取暴利，后被公安机关抓获归案。

此外，有的药贩子把真药卖给零散用药的小诊所，再把真药盒里装上假药卖给药店，如此以假乱真，如患者不慎服用，不仅影响治疗效果，更有可能危及生命！

“回流药”还有可能变成“过期药”，因为药品的有效期并不直接印在药片上，很多药贩子把临期的或已过期的药品从原包装中拆出来，再装入新药盒。患者只能看到新药盒上的新日期，并不知道自己吃的是过期药，如此张冠李戴，轻则延误病情，重则误人性命！

有的药贩子还会利用“回流药”骗保。国家医保局通报，通过超量配药、重复配药等方式获取药品后再转卖给药贩子，这属于欺诈骗保行为。2020年，浙江省金华市医保局通过大数据分析，发现血友病人胡某良医保数据异常，经深入调查，发现胡某良持多人医保码，在多家医院虚开血友病治疗药物百因止，后在全国血友病群发布卖药广告，将药物以1折至2折左右不等的价格出售牟利。胡某良最终被判处十年六个月；其妻明知其为犯罪，仍协助其开药、寄药，也难逃法律制裁。

国家医保局表示，参保人直接销售、间接辅助销售“回流药”均属于欺诈骗保行为。根据《医疗保障基金使用监督管理条例》第四十一条规定，个人以骗取医疗保障基金为目的，利用享受医疗保障待遇的机会转卖药品，接受返还现金、实物或者获得其他非法利益，造成医保基金损失的，暂停其医疗费用联网结算3个月至12个月，并处以骗取金额2倍以上5倍以下的罚款。如涉案金额较大、情节严重，还会构成诈骗罪。

针对药贩子，国家部委也重拳出击。2024年2月，最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合印发了《关于办理医保骗保刑事案件若干问题的指导意见》，明确指出，“明知系利用医保骗保购买的药品而非法收购、销售的，依照刑法第三百一十二条和相关司法解释的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚；指使、教唆、授意他人利用医保骗保购买药品，进而非法收购、销售，依照刑法第二百六十六条的规定，以诈骗罪定罪处罚。”

在最高人民法院、最高人民检察院、公安部近期联合召开的新闻发布会上，曝光了一起全链条打击“回流药”骗保犯罪的典型案例。在该案中，药贩子马某雨多次使用赵某某等11人的医保凭证，在北京多家医院虚假就医、购买药品，并将部分药品出售获利，最终被判处有期徒刑八年三个月。

最后，国家医保局表示，如发现类似欺诈骗保行为，请及时拨打国家局打击欺诈骗保举报电话010-89061396、010-89061397，或向当地医保部门及时举报。医保部门将视举报情况给予最高20万元奖励。