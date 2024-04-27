4月24日，人民健康“五进”关爱服务计划（以下简称“五进”计划）走进中国计量科学研究院。结合活动前期调研，本场活动围绕中国计量科学研究院职工的健康需求，配置了科普讲座、趣味科普答题、健康生活产品服务体验、健康生活关爱福利、健康咨询等项目，以多维沉浸式的体验形式将健康“打包上门”，在提升研究院职工个人健康素养、养成健康生活方式之余，助力高效工作、健康生活。

人民健康“五进”关爱服务计划走进中国计量科学研究院

一场关于脊椎健康的科普讲座拉开本场“五进”计划的序幕。首都医科大学附属北京世纪坛医院脊柱外科主任医师丁立祥作为主讲嘉宾，从多个角度介绍了保护脊椎健康的方法和知识。

在健康科普知识竞赛区，职工们以赛促学，在答题过程中消解健康科普误区，提升健康素养；牙齿科普互动帮体验者纠正了常见口腔护理问题，了解到洁牙护牙的“正解”。此外，眼底照相机检测、智慧中医脉诊仪、骨密度检测、头皮健康检测、皮肤检测等专项健康“黑科技”，让现场体验的职工眼前一亮。

据了解，人民健康将继续联合中央有关单位、各地党委政府、大型企事业单位、权威社会组织，秉承“健康生活 与您共享”理念，持续开展人民健康“五进”关爱服务计划，通过走进机关、企业、社区、乡村、校园，把为民办实事作为重要内容，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上，打造一条有中央媒体平台特色的健康中国、爱国卫生运动新型服务之路，不断增强人民群众的健康获得感、生活幸福感。