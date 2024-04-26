2024健康中国创新实践案例征集展示活动启事

为深入学习贯彻党的二十大精神，落实《“健康中国2030”规划纲要》和《国务院关于深入开展爱国卫生运动的意见》《国务院关于实施健康中国行动的意见》等文件要求，持续挖掘和推广健康中国行动与爱国卫生运动的实践案例，总结各地区、各单位的创新做法和先进经验，在全国爱国卫生运动委员办公室指导下，人民健康正式启动 “2024健康中国创新实践案例征集展示活动”。

一、征集对象

面向全社会公开征集，各级党委政府及有关部门、社会组织、企事业单位均可推荐、自荐。

二、征集时间

即日起至2024年8月31日

三、征集范围

1、基层实践：在深入开展爱国卫生运动和健康中国行动十五项专项行动工作中，对于全方位干预健康影响因素、维护全生命周期健康、防控重大疾病、开展全民健康教育和健康促进活动、打造健康宜居城乡环境、倡导文明健康绿色环保生活方式等方面取得的突出成果，具有一定实践性、示范性的基层创新举措与案例。

2、健康责任：在履行健康责任方面取得成果与经验，包括但不限于贯彻落实国家相关政策、职工关怀、职业健康、特殊群体关怀、企业责任、健康企业建设，或在普及传播健康科普知识等方面的创新案例与举措。

3、创新探索：在科技成果转化、产学研转化、提质增效管理制度以及促进健康产业发展等方面，运用了新技术、新方法，使其健康产品和服务取得良好效果，具有一定示范性、引领性的创新案例与举措。

4、AI赋能：在建设智慧城市、数字乡村、医疗健康、建立文明健康绿色环保生活方式等方面，探索人工智能技术，提升新质生产力，具有一定代表成果或经验的创新案例与举措。

四、案例要求

1、真实性：报送案例须真实、准确，禁止虚构、杜撰、夸张。

2、创新性：报送案例在理念、方法、举措上体现创新精神。

3、实效性：报送案例在助力推进健康中国行动过程中取得扎实成效。

4、典型性：报送案例须符合地方或行业特点，并对其他地区或单位具有借鉴意义。

5、就同一个案例内容，仅限申报一次。请在申报时谨慎考虑申报类型。同一个案例内容申报多个类型的，只取其一进行评议。

五、案例提交办法

1、邮箱提交：点击文章下方附件下载案例征集活动电子版申报表。填写后，请将案例征集报名表电子版发至指定邮箱：jkzg@people.cn，邮件主题请标明“（某某单位）2024健康中国创新案例征集”，有关图片、媒体报道复印件等附录材料可同时发送。

2、联系人：袁老师、刘老师 联系电话：010-65367969

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