直播预告：你聊“钾”吗？致命的高钾血症该如何科学管理？

高钾血症是慢性肾脏病（CKD）和心力衰竭的常见并发症，可能导致严重的心律失常，甚至心脏骤停，危及患者生命。然而由于高钾血症发病隐匿，通常没有症状，往往被患者所忽视。

为提升公众对于高钾血症的疾病认知，4月29日10:00至11:00，中华医学会肾脏病学分会副主任委员林洪丽、北京医学会血液净化分会候任主任委员刘文虎做客“人民好医生”客户端，就高钾血症的危害及其高危人群，以及如何科学管理疾病、保持血钾长期稳定达标等话题，与网友们进行讲解和分享。

专家简介：

林洪丽，大连医科大学肾脏病研究所所长，大连医科大学附属第一医院肾内科主任、主任医师、二级教授、博士研究生导师。同时担任中国医师协会肾脏内科分会副会长，中华医学会肾脏病学分会副主任委员，中国肾脏药理学会副主任委员等学术职务。

刘文虎，首都医科大学肾病学系主任，教授、主任医师、博士生导师。同时担任北京医学会肾脏病学分会副主任委员，北京医学会血液净化分会候任主委，中国医药卫生文化协会肾病与血液净化分会副主任委员等学术职务。

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