首例心脏泵和猪肾移植联合手术完成

据美国纽约大学朗格尼健康中心官网24日报道，该中心外科医生进行了首例机械心脏泵（LVAD）和基因编辑猪肾移植联合手术。该手术代表了多种医学进步的融合，展示了现代医学的可能性和希望。此前还没有使用机械心脏泵的人接受任何类型器官移植的记录，将基因编辑猪肾移植到活人体内则是第二次，然而是第一次与胸腺结合。

手术前，54岁的女病人丽莎·皮萨诺患有心力衰竭和终末期肾病。如果没有心脏泵，心力衰竭会让皮萨诺的预期寿命只剩下几天或几周；她的肾病需要透析，透析期间不符合使用心脏泵的条件；抗体反应又让她没办法接受传统的肾移植。研究人员称，对其治疗宛如“身处迷宫，找不到出路”，直到他们决定了猪肾移植的方案。

此次，医生分两个阶段完成了这一壮举。在4月4日进行的第一次手术中，医生给皮萨诺植入了心脏泵。第二次手术是异种移植。4月12日，团队给她移植了基因编辑猪肾和猪胸腺，以帮助抵抗排斥。研究团队对猪进行基因工程改造，破坏或“敲除”负责产生α-gal的基因。纽约大学朗格尼分校之前的研究表明，去除α-gal能防止抗体反应，这种反应可能导致异种器官产生致命的超急性排斥。

此前移植的供体猪胸腺，则负责“教育”免疫系统，通过手术将其放置在肾脏覆盖物下，以减少排斥的可能性。

研究人员表示，通过使用经过单一基因改造的猪，医生可更好了解基因组中某一个关键的稳定变化在异种移植成功方面所发挥的作用。由于这些猪可繁殖，因此也不需要更复杂的克隆，这是解决器官短缺问题的可持续、可扩展方案。

这是世界上首次对透析患者进行LVAD手术，并随后展开肾脏移植。团队认为，衡量成功的标准是患者有机会获得更好的生活质量，并且有更多时间与家人共度时光。

【总编辑圈点】

皮萨诺可谓医生见过的最棘手的病人：她原本就对人体组织有高水平有害抗体，如果是等待人类肾器官移植，需要很多年才能找到匹配对象。但不进行肾移植的话，她使用心脏泵还进行透析，死亡率非常高。幸好，医生团队找到了猪肾移植这条路。这一系列手术后，她已经能靠助行器进行少许活动了。她丈夫说：“我重新看到了妻子的笑容。”这对医生团队来说，就是最大的奖励。