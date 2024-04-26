鼻腔给药或能更好防治呼吸道感染

美国耶鲁大学科学家一项最新研究表明，输送到鼻腔内的通用抗生素或可防治包括新冠肺炎和流感在内的一系列呼吸道病毒感染。相关论文发表于22日出版的最新一期《美国国家科学院院刊》杂志。

呼吸道病毒每年影响数百万人。目前，大多数对抗呼吸道病毒感染的疗法，包括抗病毒药物、单克隆抗体和恢复期血浆疗法，都是通过静脉注射或口服药物来阻止感染进一步恶化。研究人员表示，在感染传播到下呼吸道并导致严重疾病前，以鼻腔为中心的治疗能更好地阻止感染。

在最新研究中，耶鲁大学免疫病学教授岩崎明子等人测试了鼻腔给药的有效性，让动物通过鼻子摄入新霉素以预防或治疗呼吸道病毒感染。结果显示，接受了新霉素鼻内治疗的小鼠对新冠病毒和甲型流感病毒都表现出强大的防御能力。新霉素鼻内治疗也大大减轻了新冠病毒在仓鼠群体的接触传播。他们随后发现，利用同样方法，让健康人使用非处方药物新霉素软膏，也会通过其鼻内的干扰素刺激基因，引发快速免疫反应。

岩崎明子指出，一种廉价的非处方抗生素软膏可刺激人体激活抗病毒反应，这是一个令人兴奋的发现。他们希望优化这种廉价的通用抗生素，以预防病毒性疾病及其在人群中的进一步传播。