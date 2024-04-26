工伤异地就医直接结算试点城市已达131个

本报北京4月25日电 （记者邱超奕）今年1月，人力资源社会保障部、财政部、国家卫生健康委联合印发《关于开展工伤保险跨省异地就医直接结算试点工作的通知》，明确自4月1日起，选择部分城市启动为期一年的试点工作，支持工伤职工持社会保障卡（电子社保卡）直接结算跨省异地就医住院工伤医疗、住院工伤康复和辅助器具配置费用。

日前，人力资源社会保障部工伤保险司有关负责人表示，4月1日，全国工伤保险异地就医直接结算系统顺利上线，试点工作正式启动，工伤保险全国“一张网”、就医“一卡通”搭建完成。

目前，全国共确定试点城市131个，开通上线工伤医疗、工伤康复、辅助器具配置协议机构398家。试点城市有需求的工伤职工，按规定完成备案，持社保卡或电子社保卡就可以到对应试点城市已开通直接结算的协议机构直接结算相关费用。

据介绍，试点启动以来，在各地各相关部门和协议机构的共同努力下，试点工作平稳实施。随着试点工作的不断推进，上线协议机构数量还将不断增加。为进一步方便工伤职工跨省异地就医，有关部门还提供了线上备案申请和信息查询公共服务。工伤职工可通过国家社会保险公共服务平台、全国人社政务服务平台、电子社保卡、掌上12333APP等全国统一线上服务入口，提出备案申请，查询就医明细、试点城市、协议机构、社保经办机构等信息。

《 人民日报 》（ 2024年04月26日 10 版）