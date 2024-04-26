托幼改“托老” 关键看服务（纵横）

托幼改“托老”的探索，契合了社会需求，在一定程度上优化了资源配置

为了解决“一老一小”照护难题，广东深圳、山西太原等城市开始试点“老幼共托”一体化模式，让老幼两代人共享服务；山东济宁等地的一些幼儿园，也做起养老服务，不少幼教老师加入其中。民生无小事、枝叶总关情，群众高度关注“一老一小”的问题。多地推进托幼改“托老”的创新实践，值得参考借鉴。

应当看到，“一老一小”的相关配套设施仍有待完善。一方面，我国在园幼儿人数出现下降，幼儿园面临招生难、空教室多等问题。另一方面，随着人口老龄化程度的加深，养老服务需求日益增长。据统计，我国目前需要的护理型床位数量为650万张左右，存在一定缺口。正因如此，托幼改“托老”的探索，契合了社会需求，在一定程度上优化了资源配置。

托幼和“托老”，涉及的人群不同，但提供的服务有相似之处。比如，幼儿园开在社区周围，以就近、方便为原则，居家养老服务亦如此；再如，小朋友需要照看、陪伴、辅助餐食等，居家养老服务的功能也大同小异。从现实条件来看，幼儿园具备一定的场地优势和人员优势，延伸提供养老服务具备相应基础。实际上，幼儿园尝试从托幼到“托老”，不仅符合社会发展规律，也提升了自身效益、拓展了发展空间。

托幼变“托老”，有一定的可行性和可操作性，但也面临不小挑战。从硬件方面来看，幼儿适合的教室、卫生间、餐厅等功能区，不一定适合老年人，因而需要重新规划设计，进行必要的适老化改造。从软件方面来看，托幼变“托老”之后，相关从业者需要转变观念，学习新知识新技能。对于一所幼儿园来说，要想真正实现从托幼功能到“托老”功能的转变，难以一蹴而就，必须统筹兼顾、精细操作，下一番真功夫。坚持长期付出，以专业的态度和方式推进，才能以优质服务提升群众的获得感。

眼下，托幼变“托老”的探索刚起步，还需要在实践中积累经验，持续优化方式方法。着眼未来，集聚众智、汇聚众力，因地制宜优化养老服务，就能助力养老市场多元化发展，更好造福银发族。

（摘编自《云南日报》，原题为《托幼改“托老”是因势而变的转型探索》）

《 人民日报 》（ 2024年04月26日 05 版）