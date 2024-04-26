守护最美夕阳红 第四届“人民健康之星”科普行动走进广东佛山

“感谢你们风雨无阻为大家带来这场温暖又实用的活动，希望‘人民健康之星’科普行动再来佛山！”4月23日，由人民健康发起，中华中医药学会络病学分会学术支持，以岭药业、大参林连锁药店参与的第四届“人民健康之星”科普行动（佛山站）在广东省佛山市启动，这是来现场参与健康体验、学习了解慢病防治知识的刘奶奶对工作人员表达的感谢。

第四届“人民健康之星”科普行动走进广东佛山

春季早晚温差大，心脑血管疾病高发。“人民健康之星”科普行动（佛山站）邀请广州中医药大学第一附属医院心血管科主任医师王士超现场开展《心脑血管疾病防治与安全用药》科普讲座，并针对中老年群体慢病防治相关问题答疑释惑。不少认真听讲的“大同学们”戴上眼镜，认真做起笔记，并感慨道：“专家从心脑血管疾病的发病原因、临床特征、预防保健等多个角度进行讲解，让我们受益良多，今后一定要定期科学体检，防微杜渐。”

作为本次科普行动的参与方代表，大参林医药集团慢病管理部总监陈婧说，连锁药店应积极履行社会责任，彰显企业担当，增进百姓健康福祉。“未来，大参林将积极参与‘人民健康之星’科普行动各项工作，为当地百姓提供健康检测、用药指导等一系列服务。”

以岭药业相关项目负责人任计辉说，中医药在慢病防治领域具有独特优势，以岭药业将以中华通络养生八字经（通络、养精、动形、静神）为引领，推动慢病防治新理念惠及更多人群。同时，作为参与方之一，以岭药业将积极推动“人民健康之星”项目落地实施，助力传播健康知识，普及健康理念，进而让更多慢病患者学习优秀的慢病管理经验，提高大众健康素养，为健康中国建设贡献力量。

在第四届“人民健康之星”科普行动（佛山站）启动后，以岭药业向大参林连锁药店捐赠500本《通络护心脑》健康科普图书，用于免费向周边居民分发阅读，多形式助力慢病防治关口前移。佛山市第二人民医院心血管综合科刘宝骅、夏张青，佛山市中医院神经内科程南方、曹冰倩，佛山市三水区人民医院心血管内科陈健芳五位专家在多个社区连锁药店同步开展身体检查、用药咨询、疾病管理等健康服务。

在“健康达人秀”环节，三位健康达人分享了慢病管理经验，更有老年大学师生轮番登台献艺，带来歌舞表演，生动展现了老有所学、老有所乐的精神风貌。

据了解，第四届“人民健康之星”科普行动将持续以线上线下相结合的方式，联动全国20余个城市、数百位健康科普专家、数十万家连锁药店，面向药剂师、药店会员以及普通大众，以科普讲座、健康咨询、健康达人秀等多种方式，助力提升基层慢病防治水平，改善慢病患者生活质量，为健康中国建设作出应有贡献。