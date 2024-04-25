国家卫生健康委：我国职业病防治取得积极进展和明显成效

人民网北京4月25日电 （陈子源）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍“推进卫生健康事业高质量发展，护佑人民群众生命健康”有关情况，并回答媒体提问。

会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长胡强强介绍，今年的4月25日到5月1日是第22个全国《职业病防治法》宣传周，国家卫生健康委联合民政部、人力资源社会保障部、国家医保局等部门开展以“坚持预防为主，守护职业健康”为主题的宣传活动。宣传周期间，国家卫生健康委将聚焦提升劳动者职业健康素养水平和保障劳动者健康权益，开展一系列宣传活动。

国家卫生健康委职业健康司副司长、一级巡视员王建冬表示，“十四五”国家职业病防治规划中期评估结果表明，职业病防治各项重点工作取得积极进展和明显成效。

王建冬指出，2019年以来，国家卫生健康委建立完善了国家职业病及危害因素监测和职业病报告体系，监测病种由原来的10种职业病扩大至十大类132种。重点职业病监测向县（区）延伸，监测病种和范围已经扩大至全因素和上岗前、在岗期间、离岗时和应急健康检查等全部职业健康检查类型。在560个重点县（区）开展中小微企业工作场所职业病危害因素监测，基本掌握了我国重点行业职业病危害现状和接触粉尘、化学毒物、噪声等职业病危害劳动者的健康状况。职业病报告系统覆盖全国31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团，涉及约2000多个县（区）。

“根据监测结果，我们将进一步完善职业病防治的法规标准和政策措施，进一步深化职业病危害治理，更好地保护好劳动者的健康权益。”王建冬说。