专家热议：数智技术赋能县域医共体高质量发展

研讨会现场。 主办方供图

人民网北京4月25日电 （陈子源）开展县域医疗卫生共同体（以下简称“县域医共体”）建设，是提高县域医疗卫生资源配置和使用效率，推动构建分级诊疗秩序的重要举措。4月24日，《县域医共体建设社会评价报告》专题研讨会在北京举行。来自政产学研的多位嘉宾，围绕县域医共体建设的社会评价、优质医疗资源下沉和区域布局、数智赋能县域医共体高质量发展等话题进行研讨，助力推进紧密型县域医共体建设，实现“常见病不出镇、大病不出县”。

会上，中国医院协会副会长兼秘书长田家政表示，县域医院是我国医疗卫生事业的重要组成部分，承担着重要的基本医疗与预防保健工作任务。本次研讨会主题具有鲜明的现实意义，与我国当前医疗卫生事业形势紧密契合。

人民网舆情数据中心主任、人民在线总经理赵秀梅表示，结合对相关舆情数据的分析和调研发现，当下县域医共体建设主要在强化医疗质量、加强药品管理、加强人员管理、完善财务预算、强化医保管理、增强互联互通等方面陆续展开重点工作。与此同时，县域医共体建设仍面临县域人口外流、诊疗能力有限、人才培养机制不健全等内外部多重因素的挑战。下一步，应持续完善机制建设，以优质医疗服务质量提升公众对县域医共体的信任，以信息化建设助推县域医共体高质量发展。

东软集团副总裁兼智慧城市研究院院长姚勇介绍了东软集团在助力县域医共体建设方面的理念和实践。他说，针对创新型县域医共体，东软提供了“8+1”解决方案，即“保险保障赋能、基层家医赋能、运营管理赋能、学科建设赋能、医药流通赋能、数据要素赋能、数字平台赋能、智能设备赋能”，通过八大赋能板块和一个数字化基础设施来助力创新型医共体建设。该解决方案以数据为驱动，通过整合县域内外数据资源，为县域医共体提供基于全面数据分析的精确诊断服务，并在此基础上通过与保险公司合作，为县域医共体提供管理式医疗责任险与居民补充医疗保险，帮助提升县域医共体医保资金风险保障能力，引导居民在县域内就医。

作为县域医院代表，辽宁省沈阳市法库县中心医院院长李展分享了责任型健康保障共同体建设的“法库模式”。李展介绍，法库县推进医共体建设，既是政策要求，更有内在现实的生存压力，当地农村常驻居民在医疗保障服务方面存在就医难、自主健康意识薄弱、农村医疗人才缺失、医疗技术薄弱等问题。基于此，法库县构建了“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式和运行格局，基本形成 “一体发展、医防融合、信息支撑、资源共享、多方参与”的紧密型县域医共体建设“法库模式”，让群众就医可及性、便利性、连续性得到有效保障。

此外，在研讨会的圆桌对话环节，中国劳动和社会保障科学院医保研究室主任王宗凡、中国协和医科大学科研项目管理部主任张百军、辽宁省沈阳市法库县人民政府副县长兴颖杰、东软集团联席总裁徐洪利、哈姆勒医生集团首席执行官王春就数智技术赋能医共体建设的实践经验等方面进行了交流。