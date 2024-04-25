国家卫健委：全国报告职业健康检查个案7000多万人次

人民网北京4月25日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍“推进卫生健康事业高质量发展，护佑人民群众生命健康”有关情况，并回答记者提问。

国家卫生健康委职业健康司副司长、一级巡视员王建冬表示，2019年以来，国家卫生健康委建立完善了国家职业病及危害因素监测和职业病报告体系，监测病种由原来的10种职业病扩大到所有的职业病病种，也就是十大类132种。

王建冬说，重点职业病监测向县（区）延伸，监测病种和范围已经扩大至全因素和上岗前、在岗期间、离岗时和应急健康检查等全部职业健康检查类型。在560个重点县（区）开展了中小微企业工作场所职业病危害因素监测，基本掌握了我国重点行业职业病危害现状和接触粉尘、化学毒物、噪声等职业病危害劳动者的健康状况。职业病报告系统覆盖了全国31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团，涉及约2000多个县（区）。从监测结果发现：

一是全国共监测重点行业用人单位30.7万家，监测接触职业病危害劳动者职业健康检查状况超过5300多万人次，其中接触各类职业病危害劳动者超过2400多万人次。监测存在职业病危害岗位超过181.5万个，也就是通过监测劳动者接触职业病危害的状况和职业健康检查的状况，为做好作业场所职业病危害防控、加强和深化职业病危害治理提供了基础和依据。

二是全国报告职业健康检查个案7000多万人次，发现疑似职业病7.67万例，发现职业禁忌证115.6万例。监测发挥了及时发现疑似职业病劳动者和100多万职业禁忌证的劳动者，能够及时采取措施，保护劳动者健康。

三是全面掌握了职业病发病风险和发展趋势。监测发现，职业病危害行业集中的趋势比较明显，职业病危害主要分布在采矿业、制造业、冶金、建材等行业。职业病危害分布比较广泛，2020年国家卫生健康委组织了全国工业企业职业病危害现状调查，结果显示，工业企业40%的劳动者接触各类职业病危害。排在第一位的是噪声，第二位是粉尘，第三位是化学毒物，从排名来说就是噪尘毒，主要是这几类职业病危害。

王建冬表示，根据监测的结果，下一步将进一步完善职业病防治的法规标准和政策措施，进一步深化职业病危害治理，更好地保护好劳动者的健康权益。