“十四五”职业病防治规划基本实现“时间过半、任务过半”

人民网北京4月25日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍“推进卫生健康事业高质量发展，护佑人民群众生命健康”有关情况，并回答记者提问。

国家卫生健康委职业健康司副司长、一级巡视员王建冬表示，2023年，国家卫生健康委会同国家职业病防治部际联席会议成员单位，也就是17个成员单位，以及国家税务总局、国家疾控局共同对国家“十四五”职业病防治规划进行了中期评估。从中期评估的结果来看，基本上实现了“时间过半、任务过半”。落实“十四五”职业病防治规划12项量化目标指标，大约有10项指标已经完成，或者接近完成。

王建冬进一步解释，接近完成，是离“十四五”末中期目标还有不到10%，8项指标已经基本完成了，2项指标在10%的范围之内。还有两项指标，一个是劳动者职业健康知识知晓率和尘肺病患者集中乡镇康复服务覆盖率，这两项指标有待提升。

他指出，评估结果表明，“十四五”规划实施以来，在党中央、国务院的正确领导下，通过上下各方的共同努力，职业病防治的各项重点工作取得了积极进展和明显成效。比较突出的有以下三个方面：

一是坚持预防为主，源头预防的力度不断加大。以粉尘、化学毒物、噪声和放射性职业病危害严重的矿山、冶金、建材等行业领域为重点，深入开展职业病危害专项治理。截至去年底，全国纳入专项治理企业18.5万家，已经完成了7.5万家。开展职业病及危害因素监测，实现职业病危害严重行业、重点职业病监测县区以及监测病种三个全覆盖。强化监测与监督执法、危害治理和健康企业建设联动，累计监督检查用人单位92万余家、建设健康企业1.9万家、选树“职业健康达人”6.9万名。

4月25日到5月1日是第22个全国职业病防治法宣传周，今年宣传周的主题就是“坚持预防为主，守护职业健康”，目的就是要持续加强源头预防，巩固尘肺病攻坚行动和职业病危害专项治理成效，坚定不移地贯彻预防为主方针。

二是不断提高职业健康检查和职业病诊疗康复水平。全国现有职业病诊断机构620家、职业健康检查机构5670家、尘肺病康复站829家，基本形成了“地市诊断、县区体检、乡镇康复”的职业病诊疗康复体系。2021年至2023年，也就是“十四五”规划实施以来，为5300万劳动者提供职业健康检查，为劳动者提供职业病诊断服务约9万人次，为20万尘肺病患者提供就近、免费康复服务超过120万人次。

三是加强支撑体系建设，推动科技创新。全国职业卫生、放射卫生技术服务机构达到2059家，现有的职业病防治专业技术人员达到7.4万人。国家卫生健康委和28个省份设立了工程防护技术支撑机构。建设了“国家矿山安全技术创新中心”“国家尘肺病诊疗中心”以及尘肺病防治省部级重点实验室。国家卫生健康委粉尘危害工程防护重点实验室还分两批遴选了64项防尘防毒先进适宜技术，转化了一批科技成果，健全完善了与省级工程防护机构的协作联动机制。