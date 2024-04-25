聚焦基层医务工作者 当好居民健康“守门人”

4月23日，由中国医药教育协会主办，中国医药教育协会新中医发展促进专业委员会协办，好医生集团、好医生清宫药业公益支持，人民健康支持的“2023最美基层好医生推荐展示活动总结会暨2024年度活动启动仪式”在北京举行。

活动现场

基层医生是居民健康的“守门人”，推动基层医生能力提升也是完善分级诊疗体系的重要措施。国家卫生健康委基层卫生健康司家庭医生处四级调研员李紫聃表示，今年年初，全国卫生健康工作会议树立了“大抓基层卫生”的鲜明导向，将加强全科医生、乡村医生等基层医疗卫生队伍建设，列为2024年全委全系统的重点任务，充分体现了相关部门对基层卫生健康人才队伍建设的高度重视。与此同时，各地按照中央决策部署，不断推进优质医疗资源下沉基层，改善基层医疗卫生机构的服务能力，强化基层医务人员培养。基层医疗卫生机构和人员队伍能力得到了整体提高，人民群众在基层就医的服务体验持续改善，获得感不断提升。

“在为老百姓提供健康服务过程中，基层医疗卫生队伍涌现出一批服务热忱、医术精湛、群众认可的先进典型，其中不乏模范典型、最美医生。”李紫聃说，“基层医务人员的故事要讲好，典型要树好、宣传好。‘最美基层好医生’就是挖掘展示基层医生风采的生动实践，通过把基层医生的先进事迹传播给社会大众，推动社会形成尊医重卫的良好氛围。同时，可以从侧面促进全社会加深对基层卫生健康工作的了解，引导人民群众更多利用基层医疗卫生服务资源，助推分级诊疗制度的建设。在此，呼吁更多社会团体和爱心企业能够更多地关心关注基层医疗卫生事业、基层医务人员队伍建设，共同助力健康中国建设。”

乡村医生守护着亿万农民的健康，是我国基层医疗发展的重要力量。中国医药教育协会终身荣誉会长、联合国国际生态生命安全科学院院士黄正明认为，通过宣传基层好医生的先进事迹，弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高精神，推动全社会形成尊医重卫的良好氛围，有助于让更多的人了解并关注基层医疗卫生事业的发展。他介绍，中国医药教育协会一直致力于推动医药教育事业的发展。秉承“根植基层、基层至上”的服务理念，始终坚持以人民健康为中心的发展思想，推动基层医疗卫生服务的提升和创新。希望通过举办本次活动，能够进一步提升基层医生的职业荣誉感和社会影响力，激励更多的医疗人才投身基层，为基层医疗事业的发展贡献力量。

“基层医生是构筑全民健康的第一道防线。”中国医药教育协会副会长、好医生集团董事长耿福能介绍，近年来，各地不断加强对基层医疗卫生机构的投入，基层医生的工作环境、待遇水平、职业发展等都有了明显改善。基层医疗卫生体系的完善、基层医生综合能力的提升、基层医药教育和宣传的深入程度仍是健康中国建设的重中之重。本次活动的举办正是贯彻落实健康中国建设、夯实基层医疗卫生事业的具体举措和有力推手。“希望通过此类活动的展示，能让更多人了解基层医生的辛勤付出和无私奉献。同时，鼓励更多的医生扎根基层、挥洒青春、默默奉献，继续发扬优良传统，不断提升自己的专业技能和服务水平，为基层群众提供更加优质的医疗服务和健康保障。”耿福能说。

“作为基层医生，我们的家国情怀就是时刻为基层百姓的健康保驾护航。”“今后，我要继续扎根基层，不忘初心，为基层老百姓的健康服务。”“为切实践行基层医生的责任和使命，在未来的工作中，我会继续提高医疗水平和服务质量，把医者仁心践行在实际工作中。”来到现场的基层医生代表们分享了自己的实践感悟。