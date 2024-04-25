直播预告：白血病的中西医整合防治

白血病是一种起源于造血干细胞的恶性克隆性疾病。白血病早期症状通常不典型，可表现为发热、贫血、出血、骨痛、肝脾淋巴结肿大、体重减轻等，易被忽视。如何防治白血病？中医有哪些治疗方法？

4月26日10:00至11:00，“人民好医生”与国家中医药管理局办公室联合推出的“千名医师讲中医”系列直播将邀请中国中医科学院西苑医院血液病科胡晓梅主任医师做客直播间，为大家讲解白血病的中西医整合防治相关知识。

专家介绍：

胡晓梅，博士、博士生导师、博士后合作导师、中国中医科学院西苑医院主任医师、北京中医药大学兼职教授、北京市中西医结合血液病研究所副所长。担任世界中医药学会联合会血液病专业委员会会长、中国抗癌协会中西整合白血病专业委员会主任委员、中国中西医结合学会血液学专业委员会第八届主任委员等学术组织职务。

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