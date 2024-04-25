全国居民健康素养水平稳步提升

本报北京4月24日电 （记者白剑峰）2023年我国居民健康素养水平达到29.70%，比2022年提高1.92个百分点，继续呈现稳步提升态势。

监测结果显示，不同地区、不同人群健康素养水平均有提升，城乡差距进一步缩小。2023年全国城市居民健康素养水平为33.25%，农村居民为26.23%，较2022年分别增长1.31和2.45个百分点。

依据《中国公民健康素养——基本知识与技能》，健康素养分为3个方面，即基本健康知识和理念、健康生活方式与行为、基本技能。监测结果显示，3个方面健康素养水平持续提升，健康生活方式与行为素养提升幅度较大。城乡居民基本知识和理念素养水平为42.00%，健康生活方式与行为素养水平为32.21%，基本技能素养水平为26.76%，较2022年分别提升0.74、1.58、0.76个百分点。

监测结果显示，6类健康问题素养中，慢性病防治素养和健康信息素养提升幅度较大。6类健康问题素养水平由高到低依次为：安全与急救素养59.33%、科学健康观素养54.71%、健康信息素养41.05%、慢性病防治素养30.43%、基本医疗素养28.84%和传染病防治素养28.02%。

《 人民日报 》（ 2024年04月25日 13 版）