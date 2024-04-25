整合优质资源 改善就医体验

“现在看病真方便！不用出村，在村卫生室就能找省里三甲医院的专家看病了！”蔡桂梅发出感慨。

不久前，在江西省宜春市铜鼓县兴源村智慧健康管理驿站里，村民蔡桂梅前来复诊。只见驿站内摆着一台健康管理一体机，旁边是一个超大的5G屏幕。村医边打开屏幕，边用健康管理一体机给她进行血氧检查。不一会儿，屏幕里出现一名医生。他是南昌大学第一附属医院呼吸与危重症医学科主任许飞。“上次开药到现在不到3个月，因为您坚持用药，血氧、呼吸、心电图指标是正常的，说明已经有所好转。”许飞说。

蔡桂梅今年79岁，患有慢阻肺，常年胸闷、气短。几个月前，她在驿站的健康管理一体机上检测发现血氧只有87%。这条医疗数据实时传输到许飞手机上。经远程联合会诊，许飞开出药方，药品通过快递送到蔡桂梅手上。如今，蔡桂梅足不出村就能享受来自省级医院的优质医疗资源。

2023年6月，兴源村与帮扶单位南昌大学第一附属医院共同建设村级卫生室，有专门的村医坐诊，设置就诊室、治疗室、药房。同年10月更是迭代升级，新设智慧健康管理驿站，添置健康管理一体机和5G远程会诊大屏幕，为村民开展健康体检和慢病管理服务。

健康管理一体机可快速检测血压、血糖、血脂、尿酸、血氧、胆固醇、心理健康等16种常见指标，检测结果直接传送至南昌大学第一附属医院后台。若指标异常或有其他问诊需求，患者通过村卫生室预约便能与三甲医院医生面对面在线问诊。

智慧健康管理驿站建设运营以来，已经为56户134名村民进行了健康体检，为45名村民进行普通疾病诊治，为14名村民安排了5G远程会诊。

兴源村智慧健康管理驿站的建设发展是这两年铜鼓县大力推进“互联网+医疗健康”，构建乡村远程医疗服务体系的一个缩影。

去年以来，铜鼓县以国家、省、市、县医疗质量三年提升行动为契机，投资3000万元，分三期建设“智慧医疗”信息化管理系统，形成覆盖县、镇、村三级，提供居民电子健康档案、电子病历服务的医疗卫生信息化体系。目前该项目已完成第一期，包含电子病历制作、医疗质量管理、合理用药指导等项目，并且添加银医通系统，完善自助挂号、缴费、查询等智能模块。群众就医体验提升，满意度提高，医疗机构管理水平有了很大的飞跃。

当前，针对紧急或重大医疗事件，铜鼓县人民医院将永宁、大塅、棋坪等9个乡镇卫生院纳入片区“网络医院”，带动各村卫生站构建分级“医联体”，成立胸痛、创伤、卒中、新生儿救治、孕产妇救治五大网络联动单元，让县、镇、村三级联动更加顺畅，争取紧急救治时间。

未来，铜鼓县将高质量打造智慧区域平台，搭建13个智慧医疗远程视频会议会场终端，涵盖县人民医院、县妇幼保健院、县疾控中心以及各乡镇卫生院，以互联网为载体，多渠道整合疾病诊治资源，满足人民群众日益增长的医疗健康需要。

“铜鼓县不断完善基层医疗卫生机构基础设施，加强村镇卫生机构与城市医疗机构合作，使优质医疗资源下沉到农村，让智慧医疗惠及村民，在家门口就能享受便捷服务。”铜鼓县卫生健康委党委书记余爱韵说。

《 人民日报 》（ 2024年04月25日 13 版）