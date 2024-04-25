在外留学，如何看病就医？（留学服务站）

留学在外，如果提前了解当地的医疗体系和政策，在出现身体不适的情况下，实现快速有效就医是必备的生活技能。

首先，大部分留学生需要购买海外医疗保险，很多国家学校及入境签证都会有这一要求。例如，在申请英国留学签证时，学生需缴纳一笔覆盖整个签证有效期的“医疗附加费（IHS）”。如此是为了保障留学生可以同本地居民一样，享受英国国家医疗服务体系（NHS）提供的医疗服务。

需要提醒的是，在海外看病就医通常要预留出充足时间提前预约，留学生们应在平时就储备好一些常用药，并养成定期体检的习惯。

在出现感冒、发烧等日常小病症时，可以先尝试购买对应的药品自行解决。在英美等国家，专门的药店随处可见，甚至还会提供疫苗服务。此外，有些超市也设有小药房，能买到不需要医生开具证明的“非处方药物（Non-prescription）”。

此外，同学们还可以就近选择诊所。诊所一般规模较小，通常只有1-2位医生和1-2位护士，主要工作是处理一些常见的非紧急性病症。比如在英国留学的同学可以去紧急门诊（Walk-in Centre），这种诊所是无需预约和注册直接就可以去看病。

在非紧急的情况下，家庭医生或者社区医生也是留学生们不错的就医选择。在国外居住，与家人、朋友相隔甚远。这种情况下，与家庭医生或社区医生建立持久的医患关系可以带来许多好处。他们能更加了解患者的医疗历史、家族病史和特殊需求等，从而提供更加个性化的医疗服务。

例如，在英国、澳大利亚、新西兰等国家，留学生们在抵达目的地后，建议尽快在第一时间完成社区门诊（GP）的注册事宜。如果出现日常的身体健康问题，可以通过电话或线上平台预约，让社区医生先进行初步的检查。后续如果需要进一步的治疗，GP会再将学生转至医院就医。

一般来说，医院只接受急诊的病人。当然，如若感到不适，又错过了诊所的就诊时间，也可以选择去医院就医。受限于医生和护士的数量，通常在急诊室需要等候1小时-2个小时才能见到医生，除非是出血或骨折类的重型急诊会被优先提供医疗帮助。

如果有需要，学子也可以拨打应急电话寻求救护车急救。英国的应急电话是“999”，加拿大和美国的应急电话是一样的，都是“911”。在遇到紧急情况时，可以直接拨打电话，告知接线员是哪一种紧急事件，对方将根据情况及时提供帮助。在澳大利亚，如果病情紧急，可以拨打“000”呼叫救护车服务。值得注意的是，由于澳大利亚匪警、火警、救护车、交通事故共用“000”这一个号码，因此电话接通后，一定要说“Ambulance（救护车）”。

综上，大部分的主流留学国家医疗体系都是完善且成熟的，留学生们大可不必因为求医而感到忧虑。我们需要做的是在平时保持良好的健康习惯，采取一定的疾病预防措施。与此同时，熟悉当地的医疗体系，能够在紧急情况下寻求援助，与医生进行有效沟通。