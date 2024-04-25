从春日经济品读消费活力

春光正好、春花正艳，河南洛阳王城公园里游人如织，不少身穿汉服、头顶发髻、妆容精致的游客宛若穿越千年时光而来的“仙子”，广袖飘飘、衣袂翩翩地与雍容华贵的牡丹合拍“古风大片”；樱花盛开时的北京玉渊潭公园，不仅有繁花压枝头、烂漫似云霞的樱花让游客“挪不开眼”，更有手工樱花扇、樱花雨伞、樱花保温杯、限定款樱花味冰淇淋、春樱活页笔记本等文创产品让游客“走不动道”、心甘情愿掏腰包；一座座翻涌着碧色海浪的茶山茶园里，络绎不绝的游客正体验采茶制茶的乐趣；伴着和煦的春风，城市漫游的人们沉浸在设计感十足的书店、腔调感不俗的咖啡厅里享受惬意时光；超市和农贸市场里，香椿、春笋等时令蔬菜成为“抢手货”……最是一年春好处，明媚的春光向各行各业晕染铺展开，踏青赏花、国潮文化、春日尝鲜等消费活力十足，人们为此赋予其一个美好浪漫的名字——春日经济。

热度持续攀升的春日经济，让我们看到了消费市场涌动的盎然春意。仅以节假日出游为例，清明假期三天，多地景区迎来客流高峰，全国国内旅游出游1.19亿人次，按可比口径较2019年同期增长11.5%；国内游客出游花费539.5亿元，较2019年同期增长12.7%。而即将到来的五一假期部分日期车票开售即“秒光”，不少在线旅游平台预计，在去年的高基数之上，今年五一假期的旅游热度将继续稳中有升。

欣欣向荣的春日经济也为我们提供了一个观察中国消费市场的绝佳窗口。从这个窗口可以看到潜力——我国有超14亿人口，拥有世界最大规模的中等收入群体，是全球最大最有潜力的消费市场。无论是热爱国潮国风，追求休闲舒适生活方式的年轻人，还是拥有较多闲暇时间和一定经济基础、可以在菜市场“砍价”也可以成为错峰出游主力的“银发族”，都是可进一步挖掘潜力、激活需求的消费群体。

从这个窗口也可以看到消费行为和趋势——如今，人们热衷于怎样的消费？更愿意为哪些商品和服务买单？如果把春日经济拆解为一帧帧消费画面和场景，便不难发现，当下，人们的消费观念更加务实，追求更舒适更有品质感的消费、更多样化个性化的消费。人们愿意亲近自然，可以自驾甚至乘着高铁去赏花看景；人们追求舒适，可以在旅途中走走停停，玩累了就找一家环境氛围好的书店、咖啡厅休憩，捧一本书或品一杯咖啡，就这样享受时光也觉得甚为惬意满足；人们来到景区、公园、博物馆，会为了在别处买不到的、设计感和创意感十足的独特文创产品而不吝荷包地捧场，花钱也花得心甘情愿、心满意足；人们会为了一场体育赛事、一场马拉松、一场演唱会甚至一顿烧烤、一份麻辣烫而赴一座城，即便跨越千里依然觉得不虚此行；人们会穿上汉服华裳融入历史感浓厚的古城，在“不同于平时的自己”的美中找寻别样的乐趣……在精不在多、在品不在贵，如果只能用一个词来总结当下人们的消费趋势，笔者认为，那便是“悦己”。消费者愿意在自己可承受的能力范围内以品质佳的商品和服务最大限度地取悦自己。

观察到这种消费趋势后，如何顺应这一趋势、释放市场更大的消费潜力更值得业内思考。千举万变，其道一也。归根结底，从业者还是要在品质感、个性化、体验感上下功夫，要对消费者抱有敬畏之心，立足长远，不断提高产品和服务的质量，用好的创意和设计创造出更多颜值高、性能佳的产品，以此来调动消费者的购买欲望和热情。同时，要提供体验感互动感更强的消费场景，提升服务满意度，为消费者创造更优质的消费环境。唯此，春日经济开下的好头方能延续，消费市场方能持续涌现活力。

（作者：陈晨）