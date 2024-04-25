我国居民健康素养水平稳步提升

本报北京4月24日电（记者金振娅）国家卫健委24日发布的数据显示，2023年，我国居民健康素养水平达到29.7%，比2022年提高1.92个百分点，继续呈现稳步提升态势。

健康素养是指个人获取和理解基本健康信息和服务，并运用这些信息和服务做出正确决策，以维护和促进自身健康的能力。居民健康素养水平指标是衡量国家基本公共服务水平和人民群众健康水平的重要指标。

监测结果显示，不同地区、不同人群健康素养水平均有提升，城乡差距进一步缩小。2023年全国城市居民健康素养水平为33.25%，农村居民为26.23%，较2022年分别增长1.31和2.45个百分点。东、中、西部地区居民健康素养水平分别为33.3%、28.85%和24.44%，较2022年分别增长1.42、2.15和1.88个百分点。

据了解，本次监测覆盖31个省（自治区、直辖市）的336个县（区）1008个乡镇（街道），对象为15岁至69岁的常住人口，共得到有效调查问卷73340份。

据悉，从2012年起，国家卫健委持续开展的全国居民健康素养水平动态监测显示，城乡居民健康素养水平稳步提升，从2012年的8.8%升至2022年的27.78%，提前实现《健康中国行动（2019—2030年）》提出的“到2025年达到25%”的目标。