世界首个中药全产业链大模型发布

科技日报讯 （记者操秀英）记者4月22日获悉，由成都中医药大学、北京百度网讯科技有限公司、太极集团有限公司、天府中药城等单位联合开发的全球首个中药全产业链大模型——本草智库近日在第二届“千种本草基因组计划”研讨会上发布。

据介绍，本草智库大模型基于中国工程院院士、成都中医药大学首席教授陈士林团队本草基因组学的研究成果构建。团队在建立千种药用植物基因组数据库、药用植物新品种选育、合成生物学、濒危药用植物就地保护及迁地保护等方面获得系列重要成果。

陈士林介绍，本草智库汇集了1500万条中药材基原物种基因信息、3000余万条中药成分与靶点互作信息、400余万个化合物等中药研究底层核心数据，同时融合团队主编的一系列中药领域权威专著精华，形成了覆盖中药全产业链的2000余万个实体和超20亿个关系对知识图谱。该模型以千亿级参数规模文心大模型为支撑，通过指令微调和检索增强生成技术，具备中药知识提取与生成、中药垂直领域解决方案输出、中药产业一站式数字化服务三大功能，实现了中药研究底层核心数据与中药全产业链关键环节有机结合。这一模型有助于提升中药基础研究和产业整体效率及质量水平，可为中药全产业链各关键环节提供精准决策支持，从而优化生产流程，提高产品质量，确保药品安全。