直播预告：专家为你讲反流性食管炎那些事

我们知道，如果胃动力不足会引起“消化不良”，发生上腹胀满、易饱、饭后腹胀、恶心、呕吐等症状，久之易产生胃炎。那你知道什么是反流性食管炎吗？它与胃动力不足有什么关联？会给人体带来哪些伤害？在治疗和预防上我们有何“高招”？

4月26日14:00至15:00，中山大学附属第一医院消化内科主任医师陈旻湖作客“人民好医生”直播间，为你讲讲反流性食管炎那些事，欢迎届时收看。

专家简介：

陈旻湖，中山大学附属第一医院教授、主任医师、博士生导师，消化内科学科带头人、首席专家。第十一届中华医学会消化病学分会主任委员，中国医师协会消化医师分会副会长。世界胃肠病组织指南委员会委员，第九届亚洲炎症性肠病协会主席，亚洲胃肠病协会常务理事。Journal of Digestive Disease及胃肠病学及肝病学杂志共同主编。中华消化杂志、中华炎症性肠病杂志副主编。主持国家自然科学基金重点项目、国家科技重大专项（重大新药创制）等国家及省部级科研项目多项。在JAMA,Lancet Gastroenterology & Hepatology, Gastroenterology, Gut 等杂志发表发表论文500余篇，其中SCI收录论文300余篇，主编出版学术著作10余部；曾获教育部自然科学奖一等奖、教育部科技进步奖二等奖及丁颖科技奖等多项科研成果奖。

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