“减肥神药”进医保？别把惠民善意想歪了

春天一到，减肥又被不少小伙伴提上议事日程。最近，一种名叫“司美格鲁肽”的药物更是受到追捧。许多网友在社交平台分享用法，宣传“躺着就能变苗条”的减肥“神效”。作为一款国内已经上市的药物，司美格鲁肽进医保了吗？如果进了，刷医保卡岂不是还能为减肥省下一笔钱？近日国家医保局就这些问题作出回应，称司美格鲁肽注射液虽然进医保了，但减肥不在支付范围以内。（4月17日《现代快报》）

司美格鲁肽于2021年4月被纳入国家医保目录，当时“糖友”们普遍认为，这是医保送给他们的一份大礼。很多糖尿病患者需要长期使用包括司美格鲁肽在内的降糖药，医药费用负担很重。司美格鲁肽经过医保谈判代表灵魂砍价之后，远低于海外定价，再加上纳入医保按比例报销，明显减轻了患者的费用负担。有统计显示，仅2024年1—2月，司美格鲁肽在全国医保报销就超过了70万人次。

然而，在司美格鲁肽降价之后，糖尿病患者又面临一种新的烦恼：由于司美格鲁肽变成了“减肥神药”，有不少减肥人士和患者争抢这种药，导致部分糖尿病患者陷入一药难求的困境。目前司美格鲁肽进医保的旧闻被翻新，并被宣扬成“减肥神药”进医保，这让不少减肥者误以为用该药减肥，医保可以报销。假如这类错误观念没有得到纠正，抢购“减肥神药”的现象或将变得更加严重。

司美格鲁肽虽然已被纳入医保，却是以降糖药而非“减肥神药”的身份纳入的。《基本医疗保险用药管理暂行办法》明确规定有8类药物不能医保报销，主要起增强性功能、治疗脱发、减肥、美容、戒烟、戒酒等“改善生活状态”的药品就是其中一类。以此而论，司美格鲁肽作为降糖药使用可报销，但作为减肥药使用，医保不能报销。

在司美格鲁肽被纳入医保后，难免有人会想，自己谎称患有糖尿病，要求医生开司美格鲁肽，或将医保卡交给患有糖尿病的亲友代开该药，岂不可以报销？现在医保部门进一步明确，这样做涉嫌套取医保基金，可能受处罚，甚至可能违法。有此想法的人要当心，别减肥不成反而“摊上事儿”。

医保部门的回应可以帮助民众消除错误想法，对套保行为也有吓阻作用。但司美格鲁肽等降糖药仍面临混乱的市场形势，尤其是，套保现象可能随着“减肥神药”进医保传闻的出现而变得严重，除了预防减肥者钻空子，还要警惕糖尿病患者售卖余药、药贩子大量收购和倒卖该药等现象。

“减肥神药”进医保成为热门话题，预示着这类药品存在进一步被热炒的可能。对此，民众切不可误解了医保惠民的善意，要知道医保惠及的是糖尿病患者而非减肥者。相关部门一方面要强化针对糖尿病患者的药品供应，确保正常诊疗不受影响，另一方面则要针对减肥乱象加大监管力度，确保该药作为降糖药得到善用，而不是被当做“减肥神药”滥用。