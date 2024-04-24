4月17日，人民健康“五进”关爱服务计划（以下简称“五进”计划）走进中国地震台网中心。在中国地震台网中心的支持下，结合活动前期的调研，本场活动围绕中国地震台网中心职工的相关健康需求，配置了营养膳食、科学健身、美丽健康、科普答题、专家咨询等环节，以多元化的形式，传播健康生活的理念

人民健康“五进”关爱服务计划走进中国地震台网中心

科普知识竞赛答题、中医辨证检测仪、眼底照相机等都是热门项目。此外，本次活动还增加了皮肤检测、口腔检测等新服务项目，受到不少职工的好评。“虽然日常没注意过护肤，但没想到工作人员说我的皮肤状态还属于不错的，以后要开始注意日常的补水和防晒了。”“只需等待一会儿，360度可旋转的牙片就出现在电脑屏幕上了，针对口腔出现的问题，工作人员还帮忙提出了改善建议。”参与体验的职工提到。

为了更好地服务中国地震台网中心职工的健康需求，现场特别设置“健康咨询服务”环节，邀请北京大学第一医院主任医师李秀清、北京中医药大学东直门医院副主任医师、医学博士王宾为职工们一对一解答健康问题，给予健康指导。“医生给出了非常专业的解答，让我也更加了解和明白我需要去医院哪些科室进行更加详细的检查。”“我觉得这个活动非常好，希望能够把更多的健康服务送到职工的身边，不仅了解了更多的健康知识，也为职工提供了不少便利。”现场问诊过的职工说。

据了解，人民健康将继续联合中央有关单位、各地党委政府、大型企事业单位、权威社会组织，秉承“健康生活 与您共享”理念，持续开展人民健康“五进”关爱服务计划，通过走进机关、企业、社区、乡村、校园，把为民办实事作为重要内容，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上，打造一条有中央媒体平台特色的健康中国、爱国卫生运动新型服务之路，不断增强人民群众的健康获得感、生活幸福感。