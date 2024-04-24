直播预告：淋巴瘤防治知多少

2024年4月15日至21日是第30个全国肿瘤防治宣传周。为扩大癌症防控科普宣传，倡导每个人做自己健康的第一责任人，人民健康开展“人民好医生·金山茶花计划”系列肿瘤防治科普，邀请金山茶花计划首席专家、专委会专家、中青年专家做客人民好医生，围绕肿瘤防治进行系列科普，助力形成加强肿瘤防治的良好社会氛围。

随着生活节奏的加快，淋巴瘤的发病率越来越高，并且呈现年轻化趋势。淋巴瘤到底是一种什么样的疾病？它有哪些类型？分别有什么样的特点及危害？什么样的人群更易患淋巴瘤？4月26日14:00，北京大学肿瘤医院党委书记、大内科主任、淋巴瘤科主任朱军，郑州大学第一附属医院肿瘤科副主任张旭东将做客“人民好医生”客户端直播间，与大家一起聊一聊有关淋巴瘤防治的话题，敬请关注。

专家简介：

朱军，北京大学肿瘤医院党委书记，大内科主任，淋巴瘤科主任。兼任中国临床肿瘤学会（CSCO）理事会副理事长，中国临床肿瘤学会监事会副监事长，北京市希思科临床肿瘤研究基金会副理事长，中国临床肿瘤学会淋巴瘤专家委员会主任委员。

张旭东，主任医师，教授，博士生导师，郑大一附院肿瘤科副主任，病区负责人，河南省淋巴瘤诊疗中心副主任。中华医学会肿瘤分会青年委员会委员，中华医学会肿瘤分会肿瘤转化学组委员兼秘书。

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