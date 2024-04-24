济南市成功获批国家中医药传承创新发展试验区

近日，国家中医药管理局公布国家中医药传承创新发展试验区名单，济南市成功入选，试验主题是“借船出海，打造鲁澳中医药协同发展新模式”。济南市中医药文化底蕴深厚，工作基础良好，围绕提报的试验主题，已经取得了一定的改革探索成效。

近年来，济南市联合山东中医药大学与澳门方面签署合作协议，推动建立济南—澳门中医药传承创新合作发展新机制。合作启动以来已经成功引育了一批重点项目。鲁澳中医药产业研究院综合实验楼已启用，鲁澳大健康科技园已开工建设。山东省药学科学院与广东横琴粤澳深度合作区研究院共同推动6项中药研究成果成功转化；鲁澳中医药产业研究院引进107名博士进行联合培养；3家济南本土中药企业在横琴、澳门注册，取得境外药品上市许可29种，产品销往14个国家和地区，形成了面向“一带一路”国家的新兴国际市场。

下一步，济南市将聚焦制约中医药传承创新发展的重点难点问题，围绕改革目标，聚力试验主题，组织实施好改革工作：建立健全济南、澳门中医药政策联动创新机制，聚力探索中医药产品出海新路径、中医药科技新发展、中医药成果转化新渠道、中医药人才流动新通道，发挥好试验区作用，为中医药传承创新发展提供有益借鉴。