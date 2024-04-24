专家呼吁：预防呼吸道疾病 保护婴幼儿健康

又是柳絮纷飞的季节，随着春季过敏及柳絮的纷扰，不少呼吸道和多种病毒混合感染疾病逐渐高发。如何保护婴幼儿不受呼吸道合胞病毒、百日咳等呼吸道疾病的感染侵袭，也是很多家长关心的问题。近日，针对这些问题，首都医科大学附属北京儿童医院、北京市儿科研究所感染与病毒研究室主任谢正德和浙江大学医学院附属儿童医院感染科主任黄丽素通过人民好医生客户端进行了相关解答。

儿童是呼吸道病毒易感人群

“混合感染和交叉感染是今年呼吸道感染的重要趋势之一。”黄丽素说，自2023年秋冬季以来，多种呼吸道病原体感染呈现高水平流行趋势。在这种情况下，混合感染检出率高，但检出率不一定代表着感染率，因为有些病原体可在人体内持续存在数月之久。

作为儿童病毒感染性疾病诊断及免疫机制研究领域专家，谢正德说，儿童是呼吸道病毒易感人群，所以每年秋冬季也是儿童呼吸道感染的高发季节。但是呼吸道合胞病毒感染全年均可发生，在冬春季是流行高峰季节，尤其好发于5岁以下特别是1岁以下的婴儿，建议各位家长应谨防婴幼儿感染呼吸道合胞病毒。

高度重视呼吸道合胞病毒

呼吸道合胞病毒是小年龄儿童重要的病原体之一，不同年龄段的儿童引起的临床表现存在差异。

“儿童感染呼吸道合胞病毒后，重症还是集中在1岁以内的小年龄婴儿，感染呼吸道合胞病毒后可能导致毛细支气管炎，比较典型的症状是喘息、呼吸困难、有哮鸣音、发热等。”黄丽素表示，今年2至3岁首次感染呼吸道合胞病毒的患儿非常多，较往年首次感染年龄要大，但1岁以下婴儿感染后更应引起注意，6月龄以下感染患儿可能还会出现窒息甚至是呼吸衰竭风险。她建议，宝爸宝妈们应做好相关预防措施，以有效预防家中宝贝感染呼吸道合胞病毒。

“大部分感染呼吸道合胞病毒的患儿可以痊愈，不遗留后遗症。”谢正德说，“但也有一些研究显示，呼吸道合胞病毒感染的患儿年龄越小病情越重，且后期会有部分孩子出现反复喘息或更易发哮喘疾病的情况，可能会对儿童造成长期影响。有相关研究表示，儿童感染呼吸道合胞病毒后如果合并鼻病毒感染，未来哮喘发生率将提高。”

科学预防保障婴幼儿健康

在呼吸道病原体攻击和多种病毒混合感染交叉流行的情况下，需要给予每位儿童更多的预防保护，以保障其身体健康。

对于预防举措，黄丽素认为要依托免疫预防创新手段、重点人群做好防护等措施进行科学预防。“例如，呼吸道合胞病毒目前就有适用于婴儿的预防用单抗，其保护性在临床试验中也得到了一定验证。此外，在呼吸道疾病流行季节要做好戴口罩、保持安全距离等预防措施。学校、幼儿园、托儿所等场所群体发病超过3例的，应鼓励患儿进行居家学习，以减少疾病传播。”

“目前，呼吸道合胞病毒有了可预防的手段，希望尽快广泛应用于临床，以降低呼吸道合胞病毒感染住院率，降低一些有潜在基础病的小年龄儿童的住院、重症、死亡率，为更多儿童织牢织密健康防护网。”谢正德呼吁，家长要重视加强对婴幼儿的免疫保护，尽量少带婴幼儿去人口密集的公共场所。必须要去时，需要戴好口罩、注意洗手，和有症状的患者保持一定距离，并在出现呼吸道疾病症状时及时就诊。

为进一步助力婴幼儿安全度过合胞病毒流行季，人民好医生客户端还将继续重点关注呼吸道合胞病毒创新预防手段，并邀请专家围绕合胞病毒创新预防手段应用等内容进行解读。