关注医美新材料新技术 促进行业健康有序发展

随着大众对整形美容认知的变化，越来越多的人愿意尝试医美服务。同时，伴随着科技的不断进步，医美行业也正在经历一场创新的浪潮。近日，中国整形美容协会常务副秘书长曹德全、赫伊兰研发负责人谭荣伟、赫伊兰临床应用指导专家刘伟勇做客“人民健康大讲堂”栏目，围绕医美行业新材料、新技术话题进行交流分享。

医美消费市场新特点引关注

随着国内医美行业的迅速发展，为满足求美者多元化、精细化的需求，市场细分赛道竞争激烈，新材料不断涌现。刘伟勇直言，相较过去，当前医美消费市场需求呈现诸多新特点。首先，网络媒体社交的普及对医美行业产生重要影响，越来越多的消费者就医前会通过网络社交平台获取信息，例如，查找相关的机构、医生以及产品口碑、评价，参考其他求美者的经验和意见；其次，消费者越来越关注医美体验度，以及医美产品和服务的成本甚至交付品质，例如，消费者在选择医美服务时考虑的因素很多，除产品质量外，还包括医护人员的服务态度、机构环境舒适度、治疗效果、治疗前后的管理等；再者，求美者愿意投入更多的时间和金钱选择安全系数更高、远期效果更有保障的医美方案及服务。

谭荣伟认为，医美消费者的需求不断演变，医美从业者需要及时了解和适应消费市场变化，持续改进医疗服务，提供满足求美者期待的消费体验。刘伟勇提醒，目前，对于新材料的应用场景，很多人并不了解，需要医务人员在面诊过程中，根据每个人的基础条件和个性特点选择合适的材料。“以鼻基底凹陷为例，临床会选择羟基磷灰石进行组织容量补充。但我们想提醒广大的消费者，不是所有的羟基磷灰石产品都能应用于医疗美容，一定要认清品牌，找专业机构。建议相关部门、媒体等加强正确的医疗美容消费知识的科普宣传。”曹德全说。

注射填充医美赛道异军突起

“近年来，注射填充美容治疗是医美行业增长速度较快的细分市场，究其原因，主要有三点原因。”曹德全解释说，一是消费者需求，现在社会生活节奏越来越快，很多人希望求美过程越来越简单、无痛、快速，相较过去的手术方式，现在注射美容诊疗过程相对简单，减少了手术带来的疼痛，受到美容就医者的欢迎；二是美容医疗机构倾向为以注射美容、美容皮肤科为主的轻资产、轻医疗领域提供服务；三是随着医疗美容产品的制备工艺的不断进步，降低了医疗美容产品的毒副作用，生物相容性、安全性和有效性不断提高，推动注射填充美容服务快速发展。

谭荣伟介绍，注射填充材料大致分为四类，第一类是透明质酸，俗称玻尿酸材料；第二类是胶原蛋白材料，包括从异种组织中提取的胶原蛋白、通过微生物基因工程的方式得到的胶原蛋白；第三类是合成的高分子，比如用聚乳酸、聚己内酯类材料做成微球等制剂形态；第四类是人体骨骼牙齿主要的无机成分羟基磷灰石，其最早用于骨再生修复，但后来科研证实其在刺激胶原蛋白再生方面具有功效，后被广泛应用于医美临床实践。“临床循证医学在不断提升我们对相关材料的临床实践科学认知，促进临床应用和材料研发。我相信，随着智慧技术、生物技术、临床医学手段的提升，新材料会不断涌现。”谭荣伟说。

合力助推医美行业健康发展

伴随消费水平的提高和审美观念的提升，人们对美的追求越来越强烈，医疗美容市场步入高速发展期，也为医美行业的监督管理提出新的要求。“实现医美行业的健康发展，需要监管部门、行业机构、医务工作者甚至媒体互动合作。”谭荣伟认为，不管是研发还是应用，都应该保持科学严谨的态度。从产品研发、上市到临床应用，必须严格遵循基本的法规，保障产品的安全有效；医美产品关系到人体健康，在研发过程中必须遵循基本伦理和循证医学的原则，确保研发的数据等能够支持产品在相关适应症领域的使用；最后，不同的消费者对美的需求多样化，产品研发应将消费者需求作为创新出发点。

“行业自律是实现医美行业健康发展的底线。”曹德全说，为保障产品的安全性、有效性，相关机构必须不断提高产品制备工艺。当然，在产品获批上市进入市场分销阶段，尤其涉及不同地区产品价格定位、分销模式，行业自律发挥着更大作用。“大家知道，医疗美容行业出现了很多乱象，例如，市场出现一些不正规甚至对医疗美容消费者造成重大伤害的产品，这是行业面临的亟需改善的问题，也是行业自律必须进一步加强的内容。”曹德全说。

刘伟勇呼吁，作为专业的医疗美容医生，要坚守职业操守，确保宣传效果、服务承诺等信息的真实和准确性，避免出现虚假宣传误导消费者；要持续不断地学习、掌握最新的医学知识和技术，提高自身技能和操作水平；尊重消费者的选择权，提供多样化的医美服务的选项和个性化的相关定制服务，满足消费者的不同需求和偏好；严格遵守医疗伦理和职业道德，采取严格的医疗质量控制相关预防措施，做好院感防控，降低治疗风险和安全隐患发生率，确保医美服务过程中的安全性和有效性；要遵守国家相关的法律法规和行业规范，做好诚信经营，共同维护好医美整形行业的形象。