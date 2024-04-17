直播预告：保乳or全切？ 一起来了解乳腺癌手术治疗那些事

在第30个全国肿瘤防治宣传周之际，为传播科学防癌治癌理念，增强公众的防癌抗癌意识，“人民好医生”客户端联合中国医师协会特别推出中国医师协会肿瘤医师分会专场系列科普直播。

乳腺癌是女性最常见的恶性肿瘤之一，手术治疗依然是乳腺癌治疗的重要手段。一般人对乳腺癌的治疗有一个笼统的“认识”——切除。那么，乳腺癌治疗有哪些手术方式？保乳还是全切，该如何选择？

4月18日14:00至15:00，中国医学科学院肿瘤医院乳腺外科副主任王靖做客“人民好医生”客户端直播间，就乳腺癌手术治疗的相关问题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

王靖，主任医师、教授、博士生导师，中国医学科学院肿瘤医院乳腺外科副主任，中国整形美容协会肿瘤整复分会 副主任委员、秘书长，北京肿瘤学会乳腺外科专业委员会副主任委员、秘书长，中国抗癌协会乳腺癌专业委员会常委，中国临床肿瘤学会乳腺癌专家委员会常委，中国医疗保健国际交流促进会常务理事，中国整形美容协会乳房整形分会常委，北京医学会乳腺疾病委员会常委，中国医疗保健国际交流促进会肿瘤整形外科与功能性外科分会常委等。

擅长：乳腺肿瘤的外科治疗，在国内较早开展乳腺癌术后乳房即刻再造、保乳及肿瘤整形等手术。

如何收看直播：

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