远离“小眼镜”，孩子休息时要做到这几点

人民网北京4月17日电 （记者孙红丽）据国家疾控局监测数据显示，2022年我国儿童青少年总体近视率为51.9%，较2021年下降0.7个百分点，我国近视防控工作取得积极成效。

为了帮助大家了解科学用眼和护眼知识，国家疾控局微信公众号近日发布信息提示，课间休息和体育活动是缓解眼部疲劳的重要方法，休息的时候要做到以下几点。

课间休息利用好，走出教室向远望

课间休息时，鼓励孩子走出教室，进行远眺和放松活动，以缓解眼部疲劳和紧张情绪。

户外锻炼多参与，身心健康共发展

鼓励孩子积极参与户外体育活动，如跑步、打篮球等，推荐每天校内、校外各１小时体育活动时间，锻炼身体，放松眼睛。

同学交流增友谊，放松心情防眼疲

课间休息时，鼓励孩子与同学进行交流和互动，增进友谊的同时也能放松心情和缓解眼部疲劳。

校园风景多欣赏，“目”浴阳光防近视

鼓励孩子多欣赏校园内的绿色植物和风景，帮助缓解眼部疲劳，预防近视。

课间游戏要安全，避免碰撞伤眼睛

课间休息玩耍时，教导孩子注意安全，避免发生碰撞等意外事件，导致眼睛受伤。

休息时间巧利用，闭目休息养精神

课间休息时，也可以利用短暂的时间进行闭目休息或做一些简单的眼部按摩，缓解眼部疲劳和恢复精神。