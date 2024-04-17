如何预防手足口病？北京疾控发布健康提示

人民网北京4月17日电 （记者孙红丽）进入四月，气温迅速回升。北京疾控微信公众号近日发布信息称，根据手足口病流行规律，4月起手足口病病例数将逐步上升。北京市手足口病全年均有病例报告，4-7月出现春夏季高峰，8-11月出现秋季高峰，这种由肠道病毒引起的急性传染病，专挑幼儿园、学校等孩子们聚集的场所“兴风作浪”。广大家长朋友们需要特别注意手足口病的预防，平时注意观察孩子口、手、足的表现，发现异常及时就诊。

什么是手足口病？

手足口病多发生于5岁以下儿童，尤其是3岁以下的儿童。肠道病毒是引起手足口病的病原体。至少20多种A组肠道病毒血清型可引起手足口病，以肠道病毒71型（EV-A71）、柯萨奇病毒A16型（CV-A16）、柯萨奇病毒A6型（CV-A6）、柯萨奇病毒A10型（CV-A10）最为常见，其中重症和死亡多数由EV-A71感染所致。

手足口病通过与患者或隐性感染者的密切接触传播，可通过直接接触粪便、疱疹液、鼻分泌物、唾液，以及间接接触其污染的手、毛巾、手绢、牙杯、玩具、餐具、奶瓶、床上用品等物品或环境而感染。患者发病后第一周传染性最强。

该病主要以发热和手、足、口腔等部位出现皮疹或疱疹为主要特征，有时候也会出现在臀部、大腿内侧、会阴部、膝、肘等部位。

手足口之所以引起重视，是因为它重症时期可表现为精神差、嗜睡、吸吮无力、头痛、呕吐、烦躁、肌无力、心率和呼吸增快、血压升高，严重者可导致心肺功能衰竭。

如何有效预防？

接种疫苗，提前预防

对于5岁及以下的小朋友，可以考虑接种疫苗。引起手足口病的病毒有很多种，但引起重症和死亡的主要是EV-A71病毒。目前我国已研制出预防EV-A71病毒引起的手足口病疫苗。家长可根据孩子的身体情况和需要选择是否接种EV-A71疫苗。

哪些人需接种EV-A71疫苗？

疫苗接种对象为6月龄-5岁的儿童。

温馨提示

★EV-A71疫苗属非免疫规划疫苗，接种需遵从“知情、自愿、自费”原则；

★接种前应先预约登记，并按相关规定由接种对象监护人签署疫苗接种知情同意书；

★ 接种疫苗后，要求接种对象在接种单位留观30分钟。

但请注意，接种疫苗后并非万事大吉，虽然接种疫苗能够预防EV-A71病毒感染，但不能预防其他类型病毒感染，因此仍需注意家庭和环境卫生，培养幼儿讲究个人卫生的好习惯。