单克隆抗体能减缓快速发展型帕金森病

《自然·医学》16日发表一项对大规模II期临床试验数据的探索性分析显示，单克隆抗体prasinezumab能减少快速发展型帕金森病患者的运动退化迹象。

帕金森病目前没有疾病修饰疗法，这种神经退行性疾病的特点为运动和非运动症状都会随时间推移而恶化。大脑内α-突触核蛋白的聚集是帕金森病的一个特征，已有多项临床前研究发现这种病理症状是推动疾病发展的一个关键因素。

prasinezumab是首个被设计用来与聚集的α-突触核蛋白结合并使其降解的实验性治疗单克隆抗体。该抗体在PASADENA II期临床试验的316名帕金森病早期患者中进行了测试，没有发现对疾病发展有实质性影响。不过，受试者的疾病进展具有高度变异性。

瑞士巴塞尔的罗氏研究中心团队分析了此次II期临床试验中运动症状进展较快的4个预先指定的亚组的潜在效果发现，相较于使用安慰剂患者的运动症状，prasinezumab能在治疗52周后缓解所有进展较快亚组的运动症状退化。在接受治疗的进展较慢的亚组中没有观察到这种效果。

研究人员表示，后期仍需开展更多研究确定其在疾病进展较慢的患者使用更长疗程后是否有效。