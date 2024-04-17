化疗相关性贫血应及时治疗

“一项针对实体肿瘤患者的研究显示，89.5%的患者受化疗相关性贫血困扰。这个数据在白血病患者中的比例更高，达到90%以上。”在4月17日世界肿瘤日即将到来之际，哈尔滨血液病肿瘤研究所马军教授接受科技日报记者采访时表示，现在大部分肿瘤患者可以长期生存和维持治疗，但若发生化疗相关性贫血，长期生存质量就受到影响，因此要尽早干预。

调研显示，我国有近四分之一的肿瘤患者因贫血导致其接受化疗药物的剂量不得不减少，甚至延迟化疗。相关研究认为，贫血是肿瘤患者重要的预后不良因素。

临床实践表明，化疗相关性贫血除了会出现头昏耳鸣、体倦乏力、心悸气短、食欲不振等常见的贫血症状外，还会显著降低肿瘤患者的化疗应答率、化疗疗效以及患者总生存期。

马军补充道，肿瘤患者贫血后会出现无力、卧床，需要照料看护。此外，贫血会导致携氧功能的削弱，对于肿瘤后续治疗的疗效影响非常大。

过去，肿瘤患者的贫血治疗并未得到足够重视，一些肿瘤患者治疗后由于贫血，甚至需要靠输血来维持生命活动。随着对肿瘤治疗的深入研究，人们对于贫血这一肿瘤化疗后并发症的治疗重要性有了更充分的认识。

“一位大学讲师患血液系统肿瘤后，尽管开展了肿瘤治疗，但由于严重贫血只能卧床，后经过贫血支持疗法的长期治疗，不仅可以下床，还回到了讲台。”马军举例说。

当前，随着肿瘤治疗技术的进步和多样化，临床上对于肿瘤相关性贫血的应对需求更加迫切。

“难以尽早开展规范化治疗是目前最大的困难。”马军坦言，亟待加强对化疗相关性贫血的及时治疗。

贫血分为轻度、中度和重度，对于肿瘤患者的贫血需要定期监测血常规，给予对应的支持治疗。马军表示，目前我国用于治疗化疗相关性贫血的主要治疗方式相对有限，临床上需要做的是在治疗过程中及时监测患者血液检查结果，对化疗相关性贫血进行及时管理。

为此，中国临床肿瘤协会连续多年发布《CSCO肿瘤相关性贫血临床实践指南》，将临床医生在诊疗中累积的丰富知识和经验纳入其中，指导更多临床实践。马军表示，随着新的研究成果不断涌现，有望出现更多可及性高且简便易行的治疗方案。