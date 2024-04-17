挖掘户外运动更大市场潜力（市场漫步）

提高公共服务设施质量，丰富运动消费场景，推动户外运动产品质量和服务水平不断提升，更好地满足人们的运动需求

春日时光，阳光明媚，不少人出门踏春骑行、露营登山，享受户外运动的酣畅。

近几年，户外运动的参与人数不断增加，运动赛事竞相开展，与户外运动相关的产品供给日益丰富。天猫日前发布的《2024春夏淘宝天猫运动户外行业趋势白皮书》显示，超过六成的受访者近一年参与户外运动的频率显著增加，徒步登山、骑行热度提升，水上运动成为消费者春夏季的首选运动。运动热情高涨引发相关装备持续热销。以水上运动为例，今年以来，天猫潜水装备成交金额同比增长120%，成交笔数同比增长200%以上。户外运动产业的爆发增长，为消费注入新动力，孕育出新的消费增长点。

户外运动产业的兴起发展，顺应消费结构升级趋势，体现人们对健康生活、休闲体验的追求。随着经济社会发展和生活水平提高，消费者更加注重身体健康和生活品质，户外运动需求将持续释放。户外运动产业的带动效应也不断凸显，不仅促进了体育公共基础设施建设、装备研发制造等产业，还会间接拉动旅游、康养、培训等产业发展。相关部门出台的《促进户外运动设施建设与服务提升行动方案（2023—2025年）》提出，到2025年，推动户外运动产业总规模达到3万亿元。

户外运动产业的快速发展离不开相关政策支持。2022年11月，相关部门出台了《户外运动产业发展规划（2022—2025年）》，推动户外运动产业发展。各地各部门聚焦设施建设与服务提升，从推动户外运动产业绿色发展、加强户外运动场地设施建设、提升户外运动服务供给质量等方面，为户外运动高质量发展提供精准高效的政策保障。加快推进相关政策举措落实落地，将更好地促进户外运动消费升级，引导户外运动产业持续发展。

户外运动的快速发展得益于产品持续创新。帐篷、户外灯具和炉具、野餐用具等，各种新颖的露营装备满足人们多元的需求。从冲锋衣的热销到慢跑鞋的流行，针对不同的运动场景和消费群体，越来越多的品牌精准定位，创新产品技术，深耕细分市场，提供更多兼具专业性、功能性和设计感的商品，满足多样化、个性化、品质化的消费需求。

由于我国户外运动开展时间较短，不少项目普及率还不高，许多消费者对户外运动缺乏足够了解，消费能力还有待挖掘。完善行业生态，正是中国户外运动发展的巨大潜力所在。未来还需持续提高公共服务设施质量，丰富运动消费场景，推动户外运动产品质量和服务水平不断提升，更好地满足人们的需求。

《 人民日报 》（ 2024年04月17日 19 版）