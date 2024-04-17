老年助浴，让生活更方便（让老百姓过上更好的日子）

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洗澡，对于很多失能、半失能老人来说并非易事。发展集中助浴、完善上门助浴、提供心灵抚慰……近年来，江苏省多措并举，从地点、人员、流程等方面发力，为有需求的老年人提供专业助浴服务，让生活更舒适方便体面，让养老更有温度。

洗澡，这样一件对正常人来说简单的事情，对很多失能、半失能老人来说却并非易事。

截至2023年底，江苏省60周岁以上户籍老年人口达2042.99万，老龄化率26.02%，高于全国4.92个百分点。对于这样一个日渐庞大的群体，洗澡已经不仅仅是卫生问题，更关乎养老的质量与尊严。

2023年11月，民政部公布了《老年人助浴服务规范》的行业标准，从助浴服务人员、流程、意外事件处置等方面进行了详细规范。提供专业的助浴服务，能让老人生活更舒适方便体面、让养老更有温度。

社区设立助浴点

69岁的邵树理是老扬州人，因为中风，成了半失能老人。这之后，邵树理的洗澡问题成了爱人华贤琴的难题。老邵身子重，华阿姨身材瘦小，每次洗澡都得连拖带拽，有一次两个人都摔倒在地板上，华阿姨顾不上自己受伤，赶忙出去找邻居，才把老邵从地上扶起来，虽然没有大碍，但华阿姨却很后怕。以后就变成了擦拭为主，除非天气很热才敢给老伴儿洗个澡。

老邵心里想洗澡，但又怕麻烦家人。直到2019年，他家所在的扬州市广陵区东关街道琼花观社区开设了集中助浴点，社区为大家发放助浴卡，每次5元，还能享受助浴员的服务，现在的老邵，每周都能享受一次助浴服务。

4月8日，助浴员王金竹到老邵家接他去洗澡，他家在扬州的老城区，隐在热闹的东关街深处，住户都是平房，去的路上有一段特别窄，仅能容纳两个人并排而行。之前社区也考虑过为他上门洗澡，但是由于巷子太窄，助浴车开不进去，老邵家的房子也比较小，设备很难安放。于是，每次洗澡，两位助浴师就上门去接，推着坐轮椅的老邵到助浴点。

“谢谢！”因为中风，老邵能说的话不多，但见到王师傅，老邵还是努力地表达感谢。王师傅从背包里取出血压计、体温计等，通过基础检查判断他是否能洗澡，待测量完毕，显示一切正常，请华阿姨签字同意后，老邵便被推着前往助浴点。

助浴点在社区党群服务中心的“幸福大院”，这里原是一处空旧的宅子，社区租用后进行了改造。现在，这里不仅能助浴，还能做康复训练，助浴间有10多平方米，里面有两个可以坐着洗浴的浴缸，还有一个洗浴椅。洗浴架上摆放着洗发水、沐浴液等用品，浴巾、吹风机等也一应俱全。由于提前开了暖风机，助浴房里的温度已有26摄氏度，王师傅和另一位助浴师帮老邵脱下衣服后又进行了一遍身体检查，看有没有皮肤问题，身上有没有插管，并在助浴记录表上逐条填写。

之后，王师傅戴好乳胶手套和浴帽，先帮老邵泡一泡，再进行重点清洁。大概过了20分钟，洗澡完成，王师傅帮老邵换上干净的衣服，吹干头发，测了血压和心率，又做了一个肩部按摩。完成后，再帮着华阿姨将老邵扶上轮椅，送回家去。

琼花观社区党委书记王静告诉记者，社区目前常住人员有5000多人，60岁以上老人占70%以上。之前摸排过程中，老人们对冬天洗澡的需求比较多，社区就建立了这个助浴点。后来又有些居民希望能请专业人员助浴，社区就通过向扬州富德康养老服务有限公司购买服务，为有需求的老年人提供专业助浴服务。同时，通过富德康培训社区内有就业意向的居民学习助浴等技能，成立社区的专业助浴队伍。

专业人员上门服务

没有上门助浴服务之前，90多岁的重度失能老人史云生只能依靠将近70岁的儿子帮忙擦拭身体。

乐邻社区养老服务中心在南京市鼓楼区挹江门街道的进驻改变了史云生的生活，这是一家社会组织，依托社区提供居家养老服务，同时可以上门助浴。

40多岁的刘琉是社区的一名助浴师，从事这个行业已经6年多。刘琉毕业于南京某高校的计算机专业，后来因为在福利院教老人使用智能手机，感受到老人对服务的迫切需求，转行到了养老护理行业。通过系统学习和专业技能培训，助餐助浴、上门护理都成了他工作的日常。

“现在天气暖了，需要上门洗澡的老人也慢慢多起来了。”按照预约，刘琉这天要去为史云生老人上门洗澡。他的助浴车是一个快递车样子的小车，他先把30多公斤的助浴设备装进去，包括平躺移位机、折叠软担架、充气浴床，接着又装进去几个整理箱，里面放着洗澡浴盐、浴巾、隔尿垫等基本用具。

助浴车在老巷子里穿梭，以前刘琉也尝试过开汽车，但社区道路比较窄，车子不好开也不好停，综合比较后才选用了快递小车改造成助浴车。到了史云生家门口，史老先生的儿子已经在门口等候，刘琉先进屋帮老人测了血压和心率，确认可以洗澡后，请他儿子签了字，便把设备卸下来进行洗澡前的准备。

“设备挑场地的，家里要有护理床才能用得起来。”刘琉边说边组装平躺移位机，上面有6根带子悬着，紧接着，他又开始组装软担架，之后将老人翻身放到担架上，再用6根带子挂到担架上，用移位机把老人吊离床铺，放下充气浴床，将进水管连接到浴室的热水管，等到温度调好后便通过机器将老人放到浴床里洗浴。“老人特别怕骨折，用软担架能降低搬动老人造成的骨折风险，用上洗浴床，老人在床上就能洗澡了！”刘琉特意选了浴盐为老人去污渍，“长期卧床的老人身上味道一般比较明显，这样洗完后就没有异味啦！”

洗浴的时候，刘琉还特别注意保护老人的隐私，洗浴床可以根据家属的要求加挂窗帘。

刘琉和另一位助浴师忙了将近两个小时，才完成了设备的搭建、清洗、收纳等工作，当天晚上和第二天上午，刘琉又电话回访了老人洗澡后的情况，史云生的儿子告诉记者，洗完澡后，老人睡得很香。

乐邻社区养老服务中心主任周利俊告诉记者，目前街道需要长期上门助浴的老人有20多名，都有长期护理险，洗澡的费用可以通过长护险的护理时长代为抵扣。

陪伴抚慰老人心灵

刘琉曾为社区里一位抗战老兵助浴过好多次，老人虽然已经处于失能状态，但思维还比较清晰。最开始，对于洗澡这件事，老人内心有些排斥。刘琉知道老人的经历后，每次去他家时，都会跟老人聊聊他在战场上的故事，老人慢慢就把刘琉当成了朋友，也喜欢上了助浴。因为在助浴过程中，他感受到了心灵的抚慰。

王金竹也吃过不少闭门羹。一次，老人的子女帮老人预约了助浴服务，老人却把王师傅赶了出去。后来，王师傅了解到，老人曾在洗澡的时候摔过跤，他担心万一再摔倒了导致卧床不起。面对这种担忧，王师傅不厌其烦，一遍遍上门劝说，先摸清老人的喜好，聊他喜欢聊的话题，又请他的老伴儿先去体验助浴，回家后再跟他讲述感受。就这样一点点地做工作，一共上门5次才说动老人进行助浴服务。现在，这名老人喜欢上了王师傅的助浴服务，洗澡后还能跟王师傅聊聊天，心里也敞亮了不少。

近年来，江苏省一直在探索“原居养老”服务模式，打造“15分钟养老服务圈”，2023年，江苏省政府印发《关于推动养老事业和产业发展 提升养老服务质量的实施意见》，完善市场化居家社区养老服务发展模式。江苏省民政厅联合多部门制定《江苏省居家社区养老服务能力提升三年行动工作方案（2022—2024）》，着力构建全省居家社区养老服务制度建设、市场供给、服务标准、综合监管四大体系。

江苏省民政厅养老服务处副处长叶翔宇介绍，江苏目前共建成城乡居家社区养老服务中心（站点）1.8万家，社区覆盖率达85%，可以根据老年人的需求提供助洁、助浴、助急、助医等服务。今年年底前，将实现标准化城市街道综合性养老服务中心全覆盖，具备短期照料、长期照护、探访关爱、紧急救援等功能。

《 人民日报 》（ 2024年04月17日 13 版）