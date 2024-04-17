直播预告：乳腺增生、结节是癌的前奏吗？ 专家带你读懂乳腺癌

在第30个全国肿瘤防治宣传周之际，为传播科学防癌治癌理念，增强公众的防癌抗癌意识，“人民好医生”客户端联合中国医师协会特别推出中国医师协会肿瘤医师分会专场系列科普直播。

近年来，随着人们对健康体检的重视以及生活方式等多因素叠加，乳腺增生、乳腺结节检出率有所上升。那么，乳腺增生、结节是癌的前奏吗？乳腺癌治疗有哪些方式？该如何预防乳腺癌的发生？

4月17日14:00至15:00，中国医学科学院肿瘤医院主任医师、中国医师协会肿瘤医师分会乳腺癌学组主任委员袁芃做客“人民好医生”客户端直播间，就乳腺癌防治的相关问题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

袁芃，国家癌症中心、中国医学科学院肿瘤医院主任医师，教授，博士生导师，中国抗癌协会理事、中国抗癌协会国际医疗与交流分会主任委员，中国抗癌协会乳腺癌专业委员会常委，中国临床肿瘤学会乳腺癌专家委员会常委，中国医师协会肿瘤医师分会常委，中国医师协会肿瘤医师分会乳腺癌学组主任委员，中国研究型医院学会乳腺癌专业委员会副主任委员，北京癌症防治学会理事长，全国三八红旗手等。

擅长：乳腺癌、消化道肿瘤和软组织肉瘤等恶性肿瘤的综合治疗。

如何收看直播：

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