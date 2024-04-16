“减肥神药”到底进没进医保？国家医保局详解

人民网北京4月16日电 （记者乔业琼）春天一到，减肥大业又被不少小伙伴提上议事日程。一种名叫“司美格鲁肽”的药物更是受到众多爱美人士的追捧。那么作为一款国内已经上市的药物，司美格鲁肽进医保了吗？近日，国家医保局微信公众号发布相关信息。

作为一款国内已经上市的药物，司美格鲁肽进医保了吗？

毫无疑问，司美格鲁肽注射液真的进医保了。2023年版国家医保药品目录收载3088种药品，涵盖了全国公立医院90%以上的用药份额，其中属于胰高血糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂的降糖药就有7种，这类药以葡萄糖依赖的方式刺激胰岛素分泌实现降低血糖的作用，司美格鲁肽注射液就是其中一员。该药2017年12月获得美国FDA批准“用于成年2型糖尿病患者血糖控制”，2020年FDA又进一步批准“用于伴有心血管疾病的成年2型糖尿病患者以降低相关疾病风险”。

得益于“每年一调”的国家医保药品目录调整机制，司美格鲁肽注射液上述两个适应症2021年4月在我国获批后，当年即通过谈判纳入国家医保目录，价格更是不到美国的十分之一。有关统计数据显示，仅2024年1-2月，司美格鲁肽在全国医保报销就超过了70万人次，叠加谈判和医保报销双重因素，患者用药负担大大减轻。

既然已经纳入医保，是不是意味着减肥也可以医保报销了？

为推进健康中国建设，保障参保人员基本用药需求，提升基本医疗保险用药科学化、精细化管理水平，2020年国家医保局出台了《基本医疗保险用药管理暂行办法》，明确规定有8类药物不能医保报销，主要起增强性功能、治疗脱发、减肥、美容、戒烟、戒酒等“改善生活状态”的药品就是其中一类。不仅我国，其他一些国家也有类似的规定，之所以这么做，就是为了守好用好大家的“救命钱”。

职工医保基金主要由用人单位和职工个人缴费，居民医保基金更是三分之二来自财政补助，一分一厘来之不易，必须用在治病救人的“刀刃”上。大家可以这样理解，如果一个药品主要功能是减肥，医保肯定不报，如果既可以治病又可以减肥，用来治病这个适应症医保可能会报销，但减肥这个适应症医保必须不报。

比如与司美格鲁肽同类的利拉鲁肽注射液，尽管已获得我国药监部门批准用于减重，但2023年版国家医保药品目录规定只有用于治疗成人2型糖尿病时方可报销。同样，司美格鲁肽注射液的支付范围限定在与成人2型糖尿病有关的两种情形。也就是说，减肥不在支付范围以内，医保不能报销。

如果谎称自己有糖尿病或者把医保卡交给有糖尿病的亲友，请人代开，是不是就可以医保报销了，甚或自己用不了卖出去，岂不是还能赚上一笔？

套取医保基金会受处罚，甚至可能违法。

根据《医疗保障基金使用监督管理条例》（国务院令第735号）和最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理医保骗保刑事案件若干问题的指导意见》等规定，行为人以非法占有为目的，骗取医疗保障基金支出的，可能涉嫌诈骗罪，即使达不到犯罪程度，将本人的医保卡交由他人冒名使用或者利用自己的医保开出药再转卖的，除了2-5倍的罚款外，还可能会被停止医保联网结算待遇3-12个月。

目前，国家医保局微信公众号和国家医保服务平台均开通了国家医保谈判药品配备机构查询窗口，只要输入药品名字，就可以很方便的找到所在城市医保定点医疗机构和定点零售药店配备情况。但是大家要明白，提供这些便利不是为了方便倒药卖药的。每个参保人都是医保基金的守护者，千万不要因为眼前的“小利益”损害“救命钱”；也希望医疗机构加强处方管理，把好药用在真正需要的患者身上。

用医保个人账户购买或者通过电商平台购买用来减肥，是否可以？

尽管这么做不违法，但还是提醒大家：“是药三分毒”，用药遵医嘱。

《处方药与非处方药分类管理办法（试行）》规定，处方药必须凭执业医师或执业助理医师处方才可调配、购买和使用。司美格鲁肽注射液作为处方药，在使用前医生一般会对患者进行相关检查，排除药物禁忌。特别是这个药用于体重控制尚未获得我国药品监督管理部门批准，国内用它治疗肥胖仍属于超适应症用药，盲目使用存在较大风险。

其实大多数人并不算是临床意义上的“肥胖”，在此劝告大家，不要过度陷入“身材焦虑”，通过自律运动、合理饮食，大部分情况下都可以做好体重管理。盲目跟风、药物滥用贻害无穷。对于确需要使用治疗手段的“胖友”，也请一定要遵照医嘱，合理施治。