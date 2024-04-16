直播预告：综合精准施策，聚焦肝癌防与治

2024年4月15日至21日是第30个全国肿瘤防治宣传周。为扩大癌症防控科普宣传，倡导每个人做自己健康的第一责任人，人民健康开展“人民好医生·金山茶花计划”系列肿瘤防治科普，邀请金山茶花计划首席专家/专委会专家/中青年专家做客人民好医生，围绕肿瘤防治进行系列科普，助力形成加强肿瘤防治的良好社会氛围。

2024年4月17日16:00，中山大学肿瘤防治中心肝脏外科主任、中国抗癌协会肝癌专业委员会前任主任委员陈敏山，空军军医大学西京医院肝胆外科副主任、国家杰出青年基金获得者王琳将做客直播间，就肝胆肿瘤防治等相关问题进行交流分享，欢迎届时收看。

嘉宾简介

陈敏山，主任医师，教授，中山大学肿瘤防治中心肝脏外科主任，中国抗癌协会肝癌专业委员会前任主任委员，中国老年保健协会肝癌综合治疗专业委员会名誉主任委员，中国医师协会肝癌专业委员会副主任委员，中国临床肿瘤学会（CSCO）肝癌工作委员会副主任委员，广东省医学会肝癌分会前任主任委员，广东省抗癌协会肝癌专业委员会名誉主任委员，广东省“医学领军人才”。

王琳，主任医师，教授，空军军医大学西京医院肝胆外科副主任，国家杰出青年基金获得者，青年长江学者，国家万人计划青年拔尖人才，国家重点研发计划项目负责人，中华医学会外科分会青年委员、肝脏学组委员。

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