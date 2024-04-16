加强儿童口腔教育 “科学防龋 守护儿童口腔健康科普行动”启动

4月11日，由中华口腔医学会和人民健康发起，舒客宝贝公益支持的“科学防龋·守护儿童口腔健康科普行动”在京启动，多位嘉宾就加强儿童口腔教育、推广科学防龋方法进行了主题发言。现场，中华口腔医学会编写的《科学防龋——儿童口腔健康护理维护指导》正式启动。

科学防龋·守护儿童口腔健康科普行动

当下，儿童口腔健康问题日益受到关注。中华口腔医学会会长、北京大学口腔医院口腔颌面外科主任医师郭传瑸说：“口腔健康和全身健康息息相关，尤其是对正处在生长发育阶段的儿童而言，口腔健康更是关系到他们未来的幸福生活。健康的口腔不仅影响着孩子的咀嚼和发音，还会影响其心理和社交。因此，提升儿童口腔健康水平，让每个孩子拥有健康的口腔、自信的笑容、美好的未来是我们重要的使命。”

“健康口腔的养成是一个长期且系统的过程，需要个人家庭和社会共同努力。”中国疾病预防控制中心慢病处处长赖建强呼吁：“相关医疗机构举办口腔知识讲座、开展科普活动，提高大众对儿童口腔健康的认识和重视程度；媒体要加大宣传力度，通过多种形式传播科学防龋知识，提高大众知晓率和参与度；此外，企业也应该积极履行社会责任，提供更精细化、标准化、规范化的儿童口腔护理产品和服务。”

对于儿童口腔的维护，中华口腔医学会副会长兼秘书长、北京大学口腔医院主任医师岳林说：“氟化物有助于抑制牙齿表面的溶解脱矿和促进再矿化，进而提高牙齿的抗龋力。因此，我们建议孩子使用含氟牙膏进行科学防龋。2岁以下宝宝可挤出米粒般大小含氟牙膏用于刷牙，2至5岁牙膏份量变更为豌豆大小，6岁以上孩子可采用含氟量更高的牙膏。”

科普圆桌对话环节

在科普圆桌环节，中华口腔医学会会长、北京大学口腔医院主任医师郭传瑸，中华口腔医学会副会长兼秘书长、北京大学口腔医院主任医师岳林，中华口腔医学会口腔预防医学专委会名誉主任委员、武汉大学口腔医院主任医师台保军，中华口腔医学会儿童口腔医学专委会副主任委员、四川大学华西口腔医院主任医师邹静与中华口腔医学会科普研究员、北京大学口腔医院主任医师司燕共同围绕当下儿童口腔健康认知误区与科学护理口腔相关问题进行了讨论。他们认为，近年来，儿童龋齿患病率高、发病率早，家长们要从孩子第一颗乳牙起就关注儿童口腔健康，培养孩子养成良好的口腔健康习惯。刷牙是国内外公认有效清除牙菌斑的手段，儿童正确刷牙方式需要专业指导，也要根据儿童不同年龄段的特点来进行科学的口腔健康护理。

“口腔健康是孩子健康成长中的重要一环，而分龄护理则是实现这一目标的关键。”会上，舒客宝贝品牌代言人郭晶晶分享了自己育儿的经验：“因为家中孩子刚好处于不同的牙齿发育阶段，所以我会特别留意分龄护理，并根据乳牙期、换牙期、恒牙长成期的护理标准，给孩子选更合适的口腔产品。”

舒克宝贝首席技术官陈敏珊在主题发言中表示，建议通过年龄段来选择RDA值不同的牙膏，希望RDA分龄专利清洁技术为儿童口腔护理行业提供更为精准和科学的参考依据，从而进一步推动儿童口腔护理领域的发展更加规范和专业化。

儿童防龋公益科普传播计划启动

现场，《科学防龋——儿童口腔健康护理维护指导》和 “儿童防龋公益科普传播计划”也正式启动。

“公益需要具备长期主义精神，还要积极创新、保持初心，用爱来影响、温暖别人。”薇美姿联合创始人兼CEO曹瑞安表示，未来，旗下品牌舒客宝贝除了在科学防龋上的研发加大投入外，将持续开展儿童健康公益活动，普及、传播科学防龋理念，帮助不同年龄段的孩子培养良好的口腔护理习惯，并依托专项捐赠帮助更多需要帮助的儿童。