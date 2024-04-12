直播预告：如何提高食管癌疗效？专家来科普

2024年4月15日至21日是第30个全国肿瘤防治宣传周。为扩大癌症防控科普宣传，倡导每个人做自己健康的第一责任人，人民健康开展“人民好医生·金山茶花计划”系列肿瘤防治科普，邀请金山茶花计划首席专家/专委会专家/中青年专家做客人民好医生，围绕肿瘤防治进行系列科普，助力形成加强肿瘤防治的良好社会氛围。

食管癌是常见消化道肿瘤，临床中如何进行防治？随着医学技术提升和医学研究的深入，是否涌现出新的治疗方法？2024年4月15日9:30-10:30，四川省肿瘤医院胸外科副主任兼一病区主任冷雪峰、郑州大学第一附属医院肿瘤科一病区主任王峰、福建医科大学附属协和医院胸外科行政副主任兼胸一、三科主任郑斌将做客人民好医生客户端直播间。欢迎届时收看。

专家简介

冷雪峰，四川省肿瘤医院胸外科副主任兼一病区主任，研究生导师。“人民好医生·金山茶花计划”杰出贡献奖（食管癌领域）。任国际食管疾病协会中国分会理事，国际肺癌研究协会会员，中国抗癌协会食管癌专业委员会委员，中国抗癌协会纵隔肿瘤专业委员会委员等。

王峰，郑州大学第一附属医院肿瘤科一病区主任，博士生导师。“人民好医生.金山茶花计划”杰出贡献奖（食管癌领域）。任《食管疾病》杂志副主编，国际食管疾病协会中国分会理事，中国临床肿瘤学会理事，河南省抗癌协会理事，河南省抗癌协会食管癌专委会青委主委等。

郑斌，福建医科大学附属协和医院胸外科主任医师，胸外科行政副主任兼一、三科主任，医学博士。任福建省抗癌协会食管癌专业委员会委员、福建省医学会胸心血管外科青年委员会委员、福建省医学会胸外科青年委员会委员、《中国肺癌杂志》第五届编辑委员会青年编委等。

如何收看直播：

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