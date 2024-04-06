卷土重来的百日咳成人照样中招儿

近期，“百日咳”成了新闻热搜榜的常客。可别以为这个病是小孩的专利，成人照样会中招儿。如何区分感冒和百日咳？打了疫苗就一定能幸免吗？笔者采访北京大学人民医院儿科主治医师丁明明答疑解惑。

百日咳是呼吸道传染病

百日咳是由百日咳鲍特菌（也称为百日咳杆菌）引起的急性呼吸道传染病，具有高度传染性。其病程可能长达2～3个月，但实际上一般持续4～6周。尽管名为百日咳，但并非所有病例的病程都恰好为一百天。

作为一个呼吸道传染的疾病，百日咳也是通过呼吸道的飞沫传播，与流感、支原体、新冠等等传播方式一样。除了按计划完成疫苗接种，预防百日咳的措施还包括隔离患者、保护易感人群等来减少疾病的发生和传播。

百日咳，3到5年一个流行高峰，全年都可以发病，流行季不一定，夏秋相对多见。

这些人中招后更危险

百日咳以小于5岁儿童为主要发病群体。目前来说，其导致重症或者是死亡的病例主要发生在6个月以下的小婴儿。有研究曾经报道，小婴儿得了百日咳，死亡率大概是1%左右。所以，提醒各位家长，当您家6个月以内的宝宝出现频繁咳嗽的时候，一定要警惕百日咳。另外，对于一些有基础病的老年人或者孕妇，通常也是高危人群，但是他们通常来说抵抗力要比宝宝好一些，所以重症率要低一些。

没打疫苗的小婴儿或其他免疫力低下的人群，如果不经过治疗，病情通常会逐渐加重，并且可能会持续数月。此外，不治疗还可能导致肺炎、脑炎、气管炎、支气管肺炎等严重并发症，终因肺动脉高压、脑病、抽搐，甚至器官功能衰竭危及生命。

成年人也会得百日咳

成人也会得百日咳，只不过得了之后的症状不是很典型，有些人咳嗽着还能正常上班，不受影响，仅表现为咳嗽时间会比较长。但提醒这类症状的成人患者，也要了解一下气道高敏性疾病（哮喘等），不要与百日咳的咳嗽混淆了。

百日咳的临床表现可分为三期：卡他期、痉咳期和恢复期。病初症状，即卡他期与感冒相似，包括低热、咳嗽、喷嚏、流泪和乏力等。但随后进入痉咳期，会出现典型的阵发性、痉挛性咳嗽，阵咳时可能连续咳出多声，并伴有鸡鸣样吸气声，甚至咳到排出大量黏稠痰液及吐出胃内容物为止，此期患者可能会出现颜面水肿、球结膜下出血、鼻出血等并发症。

目前正处于百日咳流行季，出现剧烈咳嗽，能咳嗽到呕吐，即便不出现鸡鸣音也要怀疑百日咳。百日咳对于疫苗保护期的孩子和抵抗力足够强的成人病程可以不到百日，可以不治自愈。

疫苗也不是“金钟罩”

百日咳是一个全球性的传染病。在1932年百日科疫苗诞生以后，发病率是急速下降的。百日咳的疫苗会放在一个联合疫苗里，即百日咳疫苗与白喉类毒素、破伤风类毒素混合制成混合制剂。中国的接种程序一般是建议3个月、4个月、5个月三针，然后18个月的时候再接种一针加强针。

打了疫苗一定能预防吗？这个不能画等号。不过，有研究表明，宝宝在打完疫苗最后一针之后，他到五岁的保护率仍然能达到70%。所以，建议该打的疫苗一定要打。

隔离治疗可减轻症状

一旦确诊为百日咳，应及时进行隔离治疗，并积极配合医生采取药物治疗。常用的药物包括镇咳药和抗生素，如氢溴酸右美沙芬片、枸橼酸喷托维林片（前面这两个药6岁以下孩子慎用）、罗红霉素分散片、阿奇霉素干混悬剂等。如果痉挛性咳嗽症状严重，还需在医生指导下使用硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂等药物来缓解气道痉挛。

做好气道管理的同时，要定时开窗通风，促进居室空气流通，保持空气清新，维持适当的室内温度、湿度，并充分饮水润嗓，以减轻咽部的刺激，尽量减少咳嗽的发生。

文/钟艳宇（北京大学人民医院）