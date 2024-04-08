左撇子的罕见遗传变异揭秘

科技日报北京4月7日电 （记者张梦然）发表在新一期《自然·通讯》上的一项研究发现，会引起蛋白质改变的罕见遗传变异和微管蛋白基因，与人类左撇子的形成有关。这些发现或能增进人们对左右利手倾向遗传基础的理解。

只有约10%的人是左利手（左撇子），当右脑半球对左手的控制更占优势时，就会出现这种现象，右利手则反之。导致优势手的大脑不对称现象在生命早期就已出现，表明这可能与遗传有关，但人们一直不清楚基因究竟如何产生影响。

过去的人群研究发现一些与左利手有关的常见遗传变异。这些变异当中有些涉及编码微管蛋白的基因。微管是细胞骨架的一部分，支撑细胞成形。

此次，荷兰马克斯·普朗克心理语言学研究所团队利用英国生物样本库中超过35万人的数据进行了基因组筛查，寻找与左右利手相关的、会引起蛋白质改变的罕见遗传变异。分析中包括了38043名左利手人士和313271名右利手人士。

研究发现，因罕见编码变异导致的左利手，其遗传率较低，只有不到1%；但一个编码微管蛋白的名为TUBB4B的基因，导致在左利手人群中出现罕见编码变异的可能性，比右利手人群高2.7倍。

团队还研究了以前发现的与精神分裂症、帕金森病、阿尔茨海默病和自闭症有关的基因在多大程度上与左右利手有关。他们认为，有两个此前发现与自闭症有关的基因（DSCAM和FOXP1）也可能与左利手相关，但尚未确定因果关系。