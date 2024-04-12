艾尔建美学：品质之美赋能医美行业高质量发展

由艾尔建美学主办的“2024品质医美大会”4月10日在上海召开。会议以“洞见万象·品质无界”为主题，邀请全国医美行业机构负责人、行业专家学者等，就“共筑品质医美”进行交流探讨，为推动中国医美行业的高品质、可持续发展提供多维度前瞻思考。艾尔建美学中国企业事务及商务部执行总经理陈之平说，希望通过此次会议，为行业从业者及医美机构提供具有实用价值的品质经营启示，促进医美行业高质量发展，让中国医美消费者能享受到更有品质的服务。

严格监管 行业正规化程度不断提升

近年来，医疗美容等新型消费正逐渐成为拉动内需消费的新的动能。为切实保障人民群众身体健康和生命安全，有效维护医疗美容诊疗秩序和市场秩序，促进医疗美容行业健康有序发展，2023年，国家市场监督管理总局等十一部门联合印发《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》就进一步加强医疗美容行业监管工作，规范和促进医疗美容行业发展提出一系列针对性举措。

对于严格监管下医美行业的发展，陈之平认为，随着监管趋严和政策收紧，医美行业未来将逐渐向严肃医疗靠拢，整个就医流程也将变得更加正规化，合规经营势在必行，加强行业自律、追求医美服务的品质交付已成为发展的主旋律。

“近年来，中国医美行业正规化程度不断提升，消费者信心也越来越高。”陈之平说，自2016年起，在中国整形美容协会的指导下，艾尔建美学连续八年发起“三正规”行动，旨在携手优秀的品质医美机构和主流媒体，向医美需求者传递“正规医美机构、正规医生、正规产品”的治疗理念和认知，增加知情权，提高行业和信息透明度，助力推动行业自律和品质发展。

提质升级 品质医美反映消费新需求

当前，培育壮大新型消费，促进消费稳定增长，同时，让产品与服务供给提高质量正成为国内消费市场发展新的重点。

“中国医美市场前景呈现乐观态势，基本面持续向好，正在全面进入聚焦品质发展、价值驱动的新阶段，通过精准定位求美需求，培育新的消费场景和服务品质的提升，为医美需求者提供更多价值。”陈之平认为，新消费下的医美需求者更加理性，对于医生专业性、治疗效果的要求更高，更讲究“质价比”，更愿意为高品质买单。对此，医美行业新产品、新技术、新治疗手段迅速推陈出新，赋予医美需求者更多选择空间以及联合治疗的可能性，同时，专业医生的行业话语权也得到进一步提升，人才和技术将成为行业竞争的焦点以及最重要的价值资产之一。

“为从源头把好医美需求者安全保障的第一道关，艾尔建美学在积极引入全球前沿产品，满足医美需求空白的同时，不断优化并推广产品扫码验真的方法，开展扫码验真教育，线下对机构持续沟通正品验真理念，帮助医美需求者辨别医美产品的真伪，并且在合规适应症范围内使用产品。”陈之平介绍说，艾尔建美学还积极发挥资源优势，以上海和成都两个创新中心为载体，通过线上线下整合式医美医生学习路径，为医生提供前沿专业的培训教育，扩大医美专业培训课程可及性，赋能中国医美医生诊疗水平提升及行业正规、品质发展。

在此次品质医美大会上，艾尔建美学发布“艾尔建学苑管培生计划”，将开放艾尔建学苑培训资源，邀请各科室临床医生参与为期6个月至1年的艾尔建学苑“兼职”，为医生提供专业医美皮肤科学习实践机会，为机构开放艾尔建学苑成熟系统资源、输出可直面医美需求者的医美医生等，推动医美行业专业向深度发展。

提升品质 赋能医美行业高质量发展

据陈之平介绍，在此次“2024品质医美大会”上，艾尔建美学与品质医美机构共创项目也正式启动，旨在全行业倡导医美服务的品质提升，携手以高品质的产品和服务带动医美消费新需求，探索行业的品质升级之路，为中国医美行业高质量发展提供更丰富的内涵。

陈之平认为，品质医美的核心是对医美需求者的深刻理解和洞察，是医生更具个性化的专业治疗方案和技术操作，通过安全、可靠、合规的前沿技术和产品实现需求价值的传递，提升医美需求者的治疗效果、安全性、满意度以及全过程体验。同时，品质医美也是上下游企业谋求发展的行之有效的可持续路径，借助创新产品技术以及品质服务不断拓展自身发展的边界，找到企业发展的定位，培育穿越周期的竞争优势。

“只有从各个维度支持和赋能医美机构打磨提升服务质量，实现医美服务的品质交付，才能穿越周期为医美市场持续‘聚人气’，让医美需求者一直有信心，从而培育行业长期、健康发展的动力。”陈之平说。