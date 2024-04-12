如何预防沙门氏菌？几点事项需注意

人民网北京4月12日电 （记者孙红丽）北京疾控微信公众号今日发布信息称，沙门氏菌是一种常见的食源性致病菌，目前已发现的可以致病的沙门氏菌有2500多种，通常寄居在动物体内，尤其是家禽家畜的肠道中，人类主要通过食用被沙门氏菌污染的食物感染。

据介绍，沙门氏菌生命力顽强，在冰箱中可存活3-4个月，且最易污染肉蛋奶及其制品。国家食品安全风险评估中心的数据显示，2020年中国由细菌引起的食源性暴发事件当中，沙门氏菌高居榜首，其中最常见的是蛋类携带的沙门氏菌，其次是酱腌肉。

沙门氏菌的潜伏期一般为4-48小时，发病后以急性肠胃炎症状为主，前期恶心乏力，后出现呕吐、腹泻、发热等症状，大部分患者表现为轻症，但孕妇、婴幼儿、老年人等免疫力低下人群可能症状加重，甚至危及生命，因此出现上述症状最好及时就医。

北京疾控提示，沙门氏菌对于外界的抵抗力相对而言比较弱，常见的物理、化学消毒措施都可以杀灭它，但是对于食物来说，最好的办法就是利用它不耐热的特性，采用加热、煮沸等方式消毒，在100℃煮沸的条件下沙门氏菌立即死亡，因此在无法保证鸡蛋内部达到灭菌温度时，建议大家还是尽量避免食用半熟蛋制品。

如何预防沙门氏菌？

1、养成良好的卫生习惯，饭前、便后要洗手。

2、通过正规渠道选购日期新鲜的肉蛋奶及其制品。

3、不吃生肉或未经彻底煮熟的肉，不生吃鸡蛋，不喝未经灭菌处理的奶。

4、厨房的砧板要生熟分开。尤其是加工生鲜海产品和生肉类食品后，务必将砧板洗净晾干，以免污染其它食物。

5、生家禽肉、牛肉、猪肉均应视为可能受污染的食物，情况允许时，新鲜肉应该放在干净的塑料袋内，以免渗出血水污染别的食物。

6、尤其是蛋壳沾有鸡屎的土鸡蛋，一定要装进单独的容器里再放进冰箱；即便是那些外观看起来干净的动物性食品，也一定要蒸熟煮透，避免沙门氏菌感染。