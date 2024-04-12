达仁堂：借力新兴科技手段 助推医药企业高质量发展

2024乌镇健康大会暨第三届中国OTC大会近日在浙江乌镇举行。现场，津药达仁堂集团（以下简称“达仁堂”）党委书记、董事长张铭芮提出，随着新技术、新服务模式的不断更迭，以及人们对健康需求的日益增长，医疗消费市场正呈现出巨大的潜力和机遇，老字号中医药企业要积极拥抱科技创新，让传统医学紧密拥抱现代科技，推动中医药高质量发展。

张铭芮认为，实现老字号医药企业高质量发展，首先要保证产品的品质；其次，要做好经典名方的传承挖掘和研究，让更多的经典名方为老百姓造福；再者，要利用先进的研发创新手段，持续做好产品的创新工作，包括产品上市后的再评价、再开发，深耕中医药机制研究，让老百姓从科学机制角度接受产品，从而加深对品牌的信赖。

据张铭芮介绍，目前，达仁堂借助现代科技发展和多学科交叉融合，利用人工智能与大数据，建立了药材溯源、智能检测、售后服务等品质全链条数字化管理体系，为中医药传承创新、实现中医药现代化提供支持。具体而言，在药材端，借助先进技术手段，构建从药材种植、质量检测、药品生产以及营销的全过程溯源管理体系。依托该溯源系统，消费者通过扫描包装盒二维码，能够清晰地了解产品地药材产区、工序生产链、质检、销售终端，提升了用户体验。在消费者端，大数据技术的赋能主要体现在消费者的健康管理方面。“达仁堂‘三核九翼’产品战略的核心是心脑血管慢病的管理和大健康养生，并提供个性化的健康服务。例如，我们与阿尔兹海默症相关科研团队制定了一些自我健康的用药方案，患者可以依据记忆力衰退、失眠等阿尔兹海默症的症状，结合我们提供的个性化健康方案，快速找到适合自己的诊疗方案。”张铭芮说。

张铭芮介绍说：“近年来，利用AI大数据，我们进行了诸多探索实践，比如，利用达仁堂现有产品文献，开发出‘产品数字全家桶’小程序，消费者通过扫码就可以查到针对该产品厂家联合专家医生做过的科学研究，有利于药品的质量把控、加强消费者对药品的理解、帮助医生查阅药品相关数据文献。”

张铭芮认为，要充分发挥中医药资源的独特优势，进一步激发和释放中医药的功能和价值，推动中医药传承创新发展取得新进展、新成效。“中医药贯穿全生命周期的诊疗是大势所趋，前景广阔。对于中医药企业，特别是达仁堂等老字号企业来讲，未来不仅要开发兼具疗效与安全性药品，也要围绕预防、康复甚至长寿板块，不断丰富产品品类，通过加强研发力度来践行医药企业在人民健康全生命周期管理中的责任。”张铭芮说。