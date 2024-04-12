2024年全国药品监管科技工作会议召开

人民网北京4月12日电 （记者孙红丽）据国家药监局网站消息，4月11日至12日，2024年全国药品监管科技工作会议在重庆召开。

会议指出，2023年药品监管科技工作成效显著。药品监管科学重点实验室纳入国家战略科技体系，药品监管科技项目全面开展并纳入国家科技规划，科技人才队伍全面加强，药品监管科技能力和水平全面提升；全面强化监管科学体系建设，全方位推进监管科学国际协调，深入推进中药监管科学研究，监管科学系统化建设全面实施；药品监管科学行动计划第二批重点项目全部完成，一批成果填补了国内空白，药品监管科研能力和水平不断提高，药品监管科技成果对监管形成有力支撑；药品检验检测能力验证工作有序开展，检验检测能力稳步提升；药品和医疗器械信用档案基本建成，社会信用体系建设进一步加强。

会议强调，党中央国务院对科技工作作出重大战略部署，科技创新和医药产业发展给药品监管工作带来新挑战，国际监管科学研究发展迅速，要准确把握当前药品监管科技工作的形势任务，全力做好药品监管科技工作，发挥科技创新的战略支撑作用，全面强化药品监管科学体系建设，不断提升监管能力，促进产业高质量发展。

会议对2024年全国药品监管科技工作部署六项重点任务：贯彻国家科技体制改革精神，加快打造药监领域国家战略科技力量；聚焦药监领域重大科技问题，积极支持医药研发创新；强化药品监管科学体系建设，深入推进监管科学研究；助力药品安全监管，切实提高检验检测能力建设；加强信用体系建设，构建以信用为基础的新型监管机制；坚持落实全面从严治党，加强党建对药监科技工作的引领作用。