最强核磁共振成像仪首次进行人脑扫描

科技日报讯 （记者刘霞）据物理学家组织网4月2日报道，目前世界上最强的核磁共振成像（MRI）设备Iseult进行了首次人脑扫描。扫描图像精确度达到了全新水平，为医院常用MRI设备的10倍，揭示了为大脑皮层供氧的微小血管，以及以前几乎看不见的小脑细节，有助科学家探索更多人脑及相关疾病的秘密。

Iseult位于巴黎南部。法国原子能委员会科学家2021年首次使用该机器扫描南瓜，卫生当局最近为其扫描人体开了绿灯。过去几个月里，约20名健康志愿者成为首批接受Iseult扫描的人。

普通MRI的功率通常不超过3特斯拉，而Iseult产生的磁场达11.7特斯拉，使该机器扫描出的图像达到前所未有的精确度。Iseult能使锂靶向大脑区域的图像更清晰，有助于确定患者对药物的反应。

Iseult是法国和德国工程师合作20年的研究成果。美国和韩国也在研制同样强大的MRI机器，但尚未开始扫描人体。

Iseult项目科学主任尼古拉斯·勃兰特表示，Iseult等设备的主要目标之一是完善科学家对大脑解剖结构的理解，揭示在执行特定任务时大脑哪些区域会被激活。

研究人员也希望Iseult能帮助揭示帕金森病、阿尔茨海默病等神经退行性疾病，以及抑郁症、精神分裂症等心理疾病背后难以捉摸的机制。