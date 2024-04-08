防控诺如病毒感染，学校幼托机构需关注

人民网北京4月8日电 （记者乔业琼）近日，中疾控微信公众号发布信息称，近期诺如病毒疫情多发，学校和托幼机构应重点关注并做好防控措施。

诺如病毒具有抵抗力强、感染剂量低、感染后潜伏期短、传播途径多样等特点，是引起学校和托幼机构等人群聚集场所急性胃肠炎疫情的重要病原。日常预防，需做好以下措施。

加强学校传染病管理，做好疫情防控储备

托幼机构和学校应做好学生健康管理，严格落实晨（午）检和因病缺勤登记查因等工作。一旦发现呕吐、腹泻等症状病人，要及时就医并隔离管理。发现病例异常增多时立即向所属疾控机构及相关行政部门报告。储备一定数量的漂白粉等含氯消毒剂和一次性口罩、手套等个人防护用品。

加强饮水和食品卫生的管理

提供安全饮用水，加强学校用水管网维护，做好饮用水水质检测，确保供水安全。做好食品原料和加工环节的监管，注意生熟食分开存放，彻底煮熟煮透，处理时砧板、菜刀等厨房用具分开使用。

加强厨工、保育员等从业人员健康管理

托幼机构和学校对厨工、保育员健康状况监测，出现腹泻、呕吐、恶心等肠道传染病相关症状时，应立即暂停工作，及时就医，杜绝带病上班。制作食物和配餐过程中正确佩戴口罩和做好手卫生。

认真做好日常清洁消毒工作，科学规范处理呕吐物

随着流行季节来临，对校区/园区公共场所(如教室、宿舍、食堂、图书馆、卫生间等) 定期清洁与通风；对重点部位(如门把手、楼梯扶手、水龙头、便器按钮、电梯按钮、上下床扶手等)进行定期清洁与消毒；卫生间设有洗手池，并配备流动水和肥皂或洗手液；规范处理呕吐物和粪便并做好清洁消毒工作。

强化健康宣教

加强肠道传染病预防控制宣传教育，提醒学生、教职工在外就餐时注意食品卫生安全；增强学生和教职工的洗手意识，做好手卫生，养成良好的个人卫生习惯。

保持健康生活方式

合理膳食、增加户外活动、适量运动，增强学生和教职工身体抵抗力。