促进新一轮以旧换新政策落地

“提了新车，还有以旧换新补贴，这真是一举两得。”这两天，山东济宁市嘉祥县卧龙山街道中李楼村民魏春英刚刚提了一款新车。原价8.08万元的车，用以旧换新政策补贴了8000元，经分期置换后，一辆五菱缤果型号的新车仅需支付5.78万元。

嘉祥县五菱汽车专卖店负责人李强介绍，开展汽车以旧换新活动以来，购车人参与以旧换新活动均可以享受8000元至20000元不等的补贴，近期公司通过以旧换新销售车辆12辆。嘉祥县商务局工作人员李先润告诉记者，今年以来，嘉祥县坚持“政策+活动”扩大新能源汽车消费和支持企业开展以旧换新，实现汽车促消费工作开门红。他们加大财政资金支持力度，列支汽车消费券专项资金100万元，重点对新能源汽车宣传、汽车下乡、汽车消费券进行财政补贴。今年以来，全县共举办各类车展活动6场，发放汽车消费券20万元；完成各类新能源汽车销售800余台，实现销售收入5500万元，同比增长20%。

“家里冰箱用了好多年了，现在声音嗡嗡的，该‘退休’了。通过以旧换新，减免了500多元。”近日，山东潍坊高密市民李可祥通过家电以旧换新政策购买了一台新冰箱，平台小程序直接给出旧冰箱的估价，费用当场抵扣。当天，商家就上门将旧冰箱回收，同时送来了新冰箱。

以旧换新正成为家电消费增长的重要原动力。禹城市商务局3月中旬开展家电行业“以旧换新季”活动，引导大型企业和商家合作促进消费升级。“智能家电成新宠，智能家居的销售需求和潜力较大。”禹城市商务局相关负责人杨建峰介绍，以旧换新不限品牌、不限渠道、不限年限、不限品相，以更实在的补贴力度，满足市民家电消费升级需求。据统计，2023年禹城市家电卖场以旧换新数量占总销量的11%。自今年3月份该项活动实施以来，以旧换新量增长超34%。

走进位于山东枣庄高新区的当康文化传播有限公司图书循环利用展厅，工作人员有的在对图书进行分拣、上架及系统录入，有的在对图书进行包装发货，还有很多读者在认真挑选图书。“听朋友说这里回收书籍，我把家里闲置的书籍带过来，置换一些自己需要的书籍。”前来进行图书置换的刘丽说。

“每年有1万多个家庭的闲置书籍在当康图书循环系统中被重新利用，闲置书籍再次焕发生机，绿色节俭的新型阅读方式成为一种新风尚。”当康文化传播有限公司行政及公共事务部总监沈跃利告诉记者，除了线下交易，当康文化还开发了线上“掏书铺”智能图书循环利用平台，可实现99%的图书识别，完成“线上+线下”业务同步推进，形成年产值近亿元的智慧图书绿色循环经济产业。

德州市庆云县拥有山东省内唯一的动力电池回收利用白名单企业——山东绿能环宇低碳科技有限公司，专注于电动汽车动力电池回收拆解梯次循环利用。2021年成立当年，营业额实现300万元，2023年达到3亿元。“我们在全国有30多个回收网点，年处理废旧动力电池1万吨以上，实现了动力电池产品的闭合循环利用。”公司负责人刘晓辉说。

在聊城市东阿经济开发区聊城润泰环保科技有限公司内，工人们正忙着拆解回收的冰箱、空调等废旧家电。“通过拆解回收，既能实现环境效益，也将进一步推动东阿循环经济发展。我们目前有三条拆解生产线。现在每天拆解的‘四机一脑’、各类小型家电加起来有一二百台，年可拆解废旧家电78万台，预计年产值近2亿元。”润泰环保科技有限公司经理许涛说，他们正在研发互联网小程序，将销售门店和回收渠道融合到废旧家电回收系统，4月份上线后客户可以通过手机下单，实现废旧家电智能回收。

近年来，山东着力布局建设回收网络，推动搭建“回收点+中转站+拆解企业”的网络空间布局，做好废旧家电规范处理。据山东省再生资源协会统计，2023年，山东省内5家资质拆解企业规范拆解处理“四机一脑”共计约436万台（套）。

优惠叠加物有所值

本报记者 商 瑞

3月26日下午，天津市河西区鑫磊花园2号楼居民李晓明家中，一台全新的老板牌5009S吸油烟机刚刚安装完毕。清扫、调试后，时安华师傅拍照上传系统，并请李晓明在工单上签字。

李晓明对记者说，原来的油烟机是开放式的，一开机吸力不大噪声却很大，已经用了10年。现在以旧换新，“有折扣、能减价，挺划算的，就换了”。

以旧换新的销售方式在市场上并不是新鲜事。日前，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出实施消费品以旧换新行动，又掀起一波新的家电、汽车等耐用消费品以旧换新消费热潮。

天津市委党校副校长丛屹表示，经过多年发展，人民生活水平不断提升，消费市场已进入存量市场阶段，优化存量和置换更新将成为主要销售方式。而更新的关键是要让消费者感到“新”有所值。

农业银行天津分行个人信贷部总经理吕德仲说，为配合以旧换新促消费，农业银行创新多种消费贷款产品，先后推出网捷贷、集团e贷、个人综合消费贷款、业主e贷等个人消费贷款产品，年化利率最低3.3%，额度最高可达100万元，发挥金融力量支持消费市场提振。

3月23日上午10点，来天津市苏宁易购天津南楼店选购的消费者逐渐多起来。苏宁易购天津南楼店店长李全告诉记者，进入4月，冰箱、冰柜、空调、洗衣机将迎来传统消费旺季，针对以旧换新业务，苏宁正以更大力度推出优惠政策。一般新机能便宜300元至500元，且在上门回收环节还有100元至200元的补贴；对较新的手机、冰箱、空调柜机等，补贴可达千元以上。

很多消费者更关注“以旧换新”值不值。比如，洗衣机将洗涤重量从旧机型的6公斤至7公斤提升到9公斤至10公斤，可以一次性洗涤厚重窗帘；新型冰箱在同样体积下将容量从旧机型的600升、700升提升到1000升，并且蔬菜保鲜时间更长；等等。

天津众华智慧生活科技有限公司总经理王东亮介绍，以旧换新业务大多涉及对厨房家具的拆改。因此，公司开展了“燃气具安装维修工”资质认证，在确保安全的情况下，让工程师具备一定的拆改技能。在安装之后，还增加了清扫服务，方便消费者。

在汽车消费领域，金融机构对以旧换新的支持力度正在加大。农业银行天津市分行信用卡中心总经理冀虹介绍，为推进汽车分期业务快速发展，农业银行天津市分行从授信额度、用信方式等方面改进分期产品政策，提高自动化审批水平，合理增加消费信贷供给力度；成立汽车分期专业团队，大力推进银行与汽车商户间的业务合作，积极开展试乘试驾、内购会等现场活动，推动汽车消费品销售。

“我们还做优信用卡消费场景建设，围绕购物、出行、美食、乡村、线上、特色品牌等业态，持续开展‘周周七天乐’品牌活动，深耕校园、景区、社区、园区、厂区及网点周边场景，打造‘一支行一商圈’特色商圈，促进消费提升。”冀虹说。截至3月24日，农业银行天津市分行已实现信用卡消费额超55亿元，同比增长13%；实现分期交易额超10亿元，同比增长94%。

天津市商务局数据显示，天津市2023年限额以上家电类销售收入超104亿元，同比增长30%以上，其中智能家电和音像器材销售额超24亿元，同比增长4.4%。天津市商务局流通处副处长王晓龙表示，天津市将积极搭建消费平台，通过政府支持、企业促销等形式，继续举办绿色智能家电促消费系列活动。通过品牌商品巡回大集、家电家具以旧换新等促销活动推动绿色家电下乡，引导苏宁易购、京东家电等企业将供应链下沉至乡村市场。同时以废旧家电回收为重点，加强体系建设，加快健全废旧家电家具等再生资源回收体系。